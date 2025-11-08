Δύο Ουκρανοί ηλικίας 29 και 38 ετών συνελήφθησαν ύστερα από πολυήμερη έρευνα της ΕΛΑΣ για την δολοφονία ενός 31χρονου ομοεθνή τους στον Άγιο Παντελεήμονα στις 10 Οκτωβρίου. Το θύμα είχε βρεθεί δεμένο με τάιραπ και είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ανακοινώθηκε ότι για την εξυχνίαση της υπόθεσης συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες της υπό διερεύνηση ανθρωποκτονίας τους δύο αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω ανθρωποκτονίας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση οικίες στις οποίες όπως είχε προκύψει από την προανακριτική έρευνα διέμεναν οι κατηγορούμενοι, πρωινές ώρες της 6-11-2025 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντόπισαν αυτούς και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10-10-2025 ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,

-106- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,