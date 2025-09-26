Έτοιμοι να ξεκινήσουν απεργία πείνας δηλώνουν και άλλοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, την ώρα που συνεχίζει ήδη την κινητοποίησή του ο Πάνος Ρούτσις, καθώς η απόφαση για εκταφή της σορού του γιου του δεν κάλυψε τα αιτήματά του.

Ήδη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης προειδοποιεί ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, θα προχωρήσει και εκείνος σε απεργία πείνας. Ο ίδιος έχει αιτηθεί την εκταφή της συζύγου του, Βασιλικής Χλώρου, που χάθηκε στο δυστύχημα μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ζητά τη συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας, καταγγέλλοντας – όπως και άλλοι συγγενείς – ότι αυτή ολοκληρώθηκε με διαδικασίες «fast track». Τονίζει ότι η εισαγγελική πρόταση, 996 σελίδων, συντάχθηκε σε λιγότερο από δέκα ημέρες, αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Στη μηνυτήρια αναφορά του προς τις αρχές, ο σύζυγος της Βασιλικής Χλώρου δηλώνει πως θα απευθυνθεί στον Άρειο Πάγο και, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προχωρήσει σε απεργία πείνας. Κάνει λόγο για «ακροαματική παρωδία» και εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν θα διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη.

Μεταξύ των ερωτημάτων που θέτει είναι:

Ποια ουσία προκάλεσε την πυρκαγιά που οδήγησε στην απανθράκωση 27 θυμάτων και στην εξαΰλωση της αγνοούμενης, αρκετά λεπτά μετά την πυρόσφαιρα και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτή. Σε ποιο σημείο βρέθηκε κάθε σορός. Τι μετέφερε το εμπορικό τρένο και γιατί το συγκεκριμένο φορτίο δεν είχε δηλωθεί. Ποιος και για ποιον λόγο αλλοίωσε στοιχεία και πειστήρια. Ποιοι δικαστικοί λειτουργοί ευθύνονται για την απαξίωση της ανακριτικής διαδικασίας, μετατρέποντάς την – όπως λέει – σε «θέατρο του παραλόγου». Ποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη της διοίκησης φέρονται να επιχείρησαν συγκάλυψη, λειτουργώντας ως συνεργοί σε σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του άρθρου 134 παρ. 2 ΠΚ.

Τέλος, ζητά την εξαίρεση των ήδη εμπλεκόμενων δικαστικών λειτουργών, κατηγορώντας τους για παράβαση καθήκοντος, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και κατάχρηση εξουσίας.