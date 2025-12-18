Με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος ολοκληρώθηκε σήμερα ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για την αλλοίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Τριαντόπουλος σε αντίθεση με την fast track διαδικασία της Βουλής εμφανίστηκε ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινή Μηλιώνη και απολογήθηκε για την υπόθεση απαντώντας στις ερωτήσεις που του έθεσε η ανώτατη δικαστική λειτουργός.

Ο πρώην υφυπουργός αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.

Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Η έρευνα επικεντρώνεται στους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, και οι οποίοι –σύμφωνα με τη δικογραφία– φέρονται να οδήγησαν σε μεταβολή του χώρου και σε απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, αναγκαίων για την ποινική διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.



Κατά τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο. Εξηγήσεις έδωσαν επίσης τρεις υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Σε δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αγοραστού, Άρης Τζανετής, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε συντονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα στο σημείο της τραγωδίας, αλλά περιορίστηκε σε υποστηρικτικό ρόλο, διαθέτοντας μηχανήματα όπου ζητήθηκε.

Όπως ανέφερε, ο περιφερειάρχης ούτε έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει εντολές παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την επίστρωση του πεδίου με χαλίκια –το λεγόμενο «μπάζωμα»– η οποία, όπως σημείωσε, κρίθηκε αναγκαία για επιχειρησιακούς λόγους.



Πλέον, η υπόθεση εισέρχεται στο στάδιο της κρίσης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο καλείται να αποφανθεί εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπομπή της στο Ειδικό Δικαστήριο. Η απόφασή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την ποινική πορεία τόσο του πρώην υφυπουργού όσο και των λοιπών εμπλεκομένων, σε μια υπόθεση με έντονο θεσμικό βάρος και ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.