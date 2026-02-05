Απέρριψε το αίτημα 8 συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη για διεξαγωγή της δίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ο Άρειος Πάγος, ο οποίος αποφάσισε οριστικά ότι η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα θα διεξαχθεί στην Λάρισα.

Οι οκτώ συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκης που ξεκινάει στις 23 Μαρτίου 2026, με επιχείρημα, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και την διευκόλυνση των παραγόντων της δίκης (δικηγόροι, μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων, κ.λπ.), αλλά το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με προέδρευσα την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, απέρριψε το αίτημα, ενώ προηγούμενα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε προτείνει την απόρριψη του αιτήματος.

Advertisement

Advertisement

Ανάμεσα στους αιτούντες την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, αν και είχε θέσει θέμα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής της δίκης.

Αναλυτικότερα, στις 23 Μαρτίου στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train που διαχειρίζεται τα τρένα. Επίσης, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και γενικοί διευθυντές του υπουργείου. Οι κατηγορίες για τους περισσότερους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά και πλημμεληματικού χαρακτήρα.