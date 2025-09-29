Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, εξακολουθεί να βρίσκεται για 15η μέρα στην πλατεία Συντάγματος, κάνοντας απεργία πείνας, με βασικό αίτημα την εκταφή του παιδιού του, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τοξικολογικές, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές έχουν ικανοποιήσει μόνο το αίτημα της εκταφής, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Advertisement

Advertisement

Χθες (28/9) Κυριακή, πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον κ. Ρούτσι στον αγώνα που δίνει προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Αν δεν γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, ο ίδιος αναφέρει ότι δεν θα σταματήσει.

Τι προβλέπει η Δικαιοσύνη

Ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ANT1 «Καλημέρα Ελλάδα» και εξήγησε τα επόμενα βήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία.

«Από νομικής απόψεως, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που η υπόθεση των Τεμπών εξετάζεται και βρίσκεται στα χέρια του προέδρου Εφετών Λαρίσης», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Όταν είναι λοιπόν σε αυτό το δικονομικό στάδιο όπου ο εισαγγελέας έχει προτείνει την παραπομπή των κατηγορούμενων στο ακροατήριο, ειναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχει ο πρόεδρος Εφετών. Μεταξύ αυτών (των δυνατοτήτων) είναι να μην συμφωνήσει στο παρόν δικονομικό στάδιο για να πάει η υπόθεση στο ακροατήριο», είπε και πρόσθεσε:

«Όταν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν πάντα διατάσσονται ιστολογικές, τοξικολογικές και άλλες βιοχημικές εξετάσεις. Εδώ δεν έγιναν αυτά και πρόκειται για μια τραγική παράλειψη. Τώρα έχουμε μια ευκαιρία για να γίνουν. Δικονομικά αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει».

Τι πρόκειται να κάνει η πρόεδρος Εφετών

«Η πρόεδρος Εφετών ευθέως δεν μπορεί να ζητήσει περαιτέρω ανάκριση, έτσι όπως είναι διατυπωμένα τα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αυτό το λέει μόνο το Δικαστικό Συμβούλιο. Μπορεί να πει όμως “διαφωνώ στο παρόν στάδιο με την απευθείας παραπομπή και την στέλνω πίσω στον εισαγγελέα”». υποστήριξε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Advertisement

«Επειδή η ανάκριση έγινε από ανακριτή που έχει τον βαθμό του εφέτη, δεν θα την επιστρέψει όπως λέει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Ο Εισαγγελέας Εφετών θα την εισάγει στο Συμβούλιο Εφετών και αυτό μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση με χρονικό ορίζοντα 20-30 ημερών για να γίνουν αυτές οι τοξικολογικές, ιστολογικές και λοιπές βιοχημικές εξετάσεις.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Από την στιγμή που θα γίνει, οι οικογένειες μπορούν να έχουν τεχνικό σύμβουλο, ώστε να ξέρουν εάν θα προκύψουν νέα στοιχεία. Ιδιαίτερα από τις ιστολογικές εξετάσεις μπορεί να φανεί εάν υπάρχει κάποια χημική ουσία, που συνετέλεσε στον θάνατο των παιδιών».

Δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής

«Εάν το Συμβούλιο Εφετών βάλει ασφυκτικά πλαίσια, θα έχουν όλα τελειώσει σε μερικούς μήνες. Επίσης, είναι λάθος του Υπουργού να λέει ότι κάποιοι επιδιώκουν την καθυστέρηση της δίκης ή την παραγραφή των αδικημάτων», τόνισε ο δικηγόρος.

Advertisement

«Η παραγραφή των αδικημάτων, τα μεν πλημμελήματα παραγράφονται μετά από οκτώ χρόνια. Όποιος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τον κίνδυνο παραγραφής, ενδεχομένως τον ενημέρωσε ο κύριος Φλωρίδης, είναι λάθος σε αυτό το κόμμάτι. Τα πλημμελήματα διαγράφονται το 2031 και τα κακουργήματα το 2043. Άρα κίνδυνος παραγραφής δεν υπάρχει».

Advertisement