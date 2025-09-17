Άδοξο φινάλε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Τόκιο για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο σπουδαίος Έλληνας άλτης αντιμετώπισε τραυματισμό και δεν κατάφερε να δείξει τον πραγματικό εαυτό του, μένοντας εκτός 10άδας και μεταλλίων στον τελικό του άλματος εις μήκος.

Ο Μίλτος Τεντόγλου εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόδοσή του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο και για τις κράμπες που τον ταλαιπώρησαν.

Αναλυτικά η δήλωση του Μίλτου Τεντόγλου:

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Αισθανόμουν άριστα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ίσως ήταν λάθος ότι έκανα ζέσταμα πιο δυνατά απ’ ότι συνήθως, αλλά είμαι στη φόρμα της ζωής μου και ένιωθα ότι θα είναι όλα οκ. Αλλά αυτά συμβαίνουν, άρχισα να παθαίνω κράμπες και στις δύο γάμπες μου, από την πρώτη προσπάθεια. Έκτοτε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».