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Η Θάλεια Ματίκα μίλησε για τις απαιτήσεις που έχουν οι μακροχρόνιες σχέσεις, επισημαίνοντας ότι δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά μια συνεχής διαδικασία που χρειάζεται υπομονή και διαχείριση της τριβής που αναπόφευκτα δημιουργείται με τον χρόνο. Όπως ανέφερε, οι ανθρώπινες σχέσεις συνολικά, είτε πρόκειται για συντροφικές είτε για οικογενειακές ή φιλικές, πάντα είχαν δυσκολίες, ωστόσο στο παρελθόν οι γυναίκες έδειχναν μεγαλύτερη ανοχή λόγω της κοινωνικής τους θέσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι στα ζευγάρια που παραμένουν πολλά χρόνια μαζί, οι εντάσεις και οι διαφωνίες είναι κάτι φυσιολογικό, όμως μπορούν να ξεπεραστούν μέσα από συνειδητή προσπάθεια και στωικότητα. Αναφερόμενη στη δική της σχέση με τον Τάσος Ιορδανίδης, υπογράμμισε ότι έχουν πάρει από κοινού την απόφαση να παραμείνουν μαζί και να αντιμετωπίζουν ό,τι προκύπτει με στόχο τη σταθερότητα και τη συνέχεια της κοινής τους ζωής.

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Το ζευγάρι έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2011 στον Πειραιά και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, χτίζοντας μια οικογένεια που, όπως δείχνουν οι ίδιοι, βασίζεται στη συνεννόηση και τη δέσμευση στον χρόνο.