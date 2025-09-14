Το κουβάρι της παράνομης δράσης κυκλώματος μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη ξετυλίγουν οι αρχές. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία 16χρονης ότι εκδιδόταν μέσω ροζ αγγελιών και έδινε τα μισά χρήματα από τα ερωτικά ραντεβού σε μια νεαρή γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Από το καλοκαίρι του 2024 η ανήλικη φέρεται να είχε βάλει αγγελία στο διαδίκτυο, κρύβοντας την πραγματική ηλικία της, και έκλεινε ερωτικά ραντεβού με πελάτες. Αυτό έγινε, όπως είπε στους αστυνομικούς, με την παρότρυνση μεγαλύτερης φίλης της με την οποία μοιράζονταν τα χρήματα από τα ραντεβού, το κόστος των οποίων κυμαινόταν από 70-180 ευρώ το καθένα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τελευταίο ραντεβού που φέρεται να είχε η 16χρονη με 30χρονο σε διαμέρισμα που είχε νοικιάσει εκείνος, επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον άντρα.

Στην οδό Δοϊράνης στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης βρίσκεται το διαμέρισμα AirBNB στο οποίο ο 30χρονος συνευρέθηκε με την 16χρονη. Εδώ τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η 16χρονη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι καθημερινά είχε ραντεβού με τουλάχιστον 10 άτομα και τους έδωσε στοιχεία για τους πελάτες με τους οποίους είχε συναντηθεί. Κατήγγειλε ακόμη ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται κύκλωμα μαστροπείας, με κεντρικό πρόσωπο τη γυναίκα που σε ηλικία 15 ετών την έπεισε να βάλει τη ροζ αγγελία στο διαδίκτυο.