Εναν εφιάλτη έζησε η τώρα πλέον 26χρονη που καταγγέλει οτι έπεσε θύμα του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη από το ελληνικό FBΙ.

Όπως είπε μιλώνστας στο Power Talk του ΣΚΑΙ, ο επονομαζόμενος «κοντός» εντόπιζε ψυχολογικά εύθραυστες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες, κυρίως από την επαρχία, και με υποσχέσεις για μία καλύτερη ζωή τις παγίδευε προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί. Η πλέον τώρα 26χρονη δηλώνει πως βιάστηκε «ψυχολογικά και σωματικά», πως ο 42χρονος «με πούλαγε 500-600 ευρώ» ενώ ήταν ανήλικη και της έλεγε «εγώ πρέπει να σε δοκιμάσω, να σε μάθω».

Η Νικολέτα (σ.σ. δεν είναι το πραγματικό της όνομα) γνώρισε τον κατηγορούμενο σε ηλικία 16 ετών. «Είχε βάλει αγγελία για υπάλληλο σε κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. Είχα βγάλει τα απαραίτητα χαρτιά για να εργαστώ σαν ανήλικη και είχα καλέσει για να πιάσω δουλειά. Πήγα από κοντά, έμενα Δάφνη, κλείσαμε τη δουλειά», είπε στην εκπομπή Power Talk του ΣΚΑΪ.

Στο κατάστημα εργάστηκε για τρεις μήνες και «μέσα σε αυτό το τρίμηνο έβλεπα έναν άνθρωπο χαρούμενο, πρόθυμο για το πρόβλημα του άλλου. Δηλαδή μπορεί να τύχαινε να πάω στη δουλειά μια μέρα που δεν ήμουν καλά και να ρωτήσει “τι έχεις;”. Σου έδειχνε ότι μπορεί να είναι φίλος σου. Δεν έδειχνε έναν άνθρωπο κακό. Πιάναμε κουβέντα, έτσι ξεκινήσαμε μια καλή φιλία».

Στη συνέχεια η 26χρονη λέει ότι το μαγαζί έκλεισε μετά από 3 μήνες και μέσα σε αυτό το διάστημα «είχα γνωρίσει μία κοπέλα σαν σύντροφό του». Η έφηβη, τότε, αναφέρει ότι είχε δανειστεί κάποια χρήματα τα οποία ήταν προπληρωμή ουσιαστικά εξηγώντας: «Τα είχα ζητήσει γιατί τα χρειαζόμουν για το σπίτι μου, για την οικογένειά μου και μου τα είχε δώσει».

«Έκοψα κάθε επαφή»

Η νεαρή συμπληρώνει στη μαρτυρία της: «όταν έκλεισε το μαγαζί με πιάνει η κοπέλα και μου λέει “ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει αυτή τη δουλειά;”. Ρώτησα ποια δουλειά και απάντησε “βάζει κοπέλες να κάνουνε ραντεβού”. Λέω “όχι” μου λέει “ναι και όμως, αυτή είναι η πραγματική δουλειά του”.

Μετά από όλο αυτό τον έπιασα να του μιλήσω και του λέω “όντως κάνεις αυτό το πράγμα ρε συ;” και λέει “ναι όντως το κάνω”. Έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, δεν του γύρισα τα λεφτά. Θεωρώ ότι αυτό που θεώρησα σωστό ήταν να εξαφανιστώ, άλλαξα αριθμό».

Η 26χρονη λέει πως μετά από λίγο καιρό και ενώ είχε αλλάξει αριθμό κινητού τηλεφώνου «ξεκίνησε να με βρίσκει ένας περίεργος αριθμός στο κινητό. Δεν είχαν πολλοί τον καινούργιο αριθμό μου, μόνο η οικογένειά μου και 2-3 φίλοι που δεν είχαν καμία σχέση μαζί του.

Στο τελευταίο τηλεφώνημα που είχα σηκώσει τότε μου είπε “θέλω να βρεθούμε γιατί αν δεν βρεθούμε θα γίνει κακό οπότε πρέπει να μου τα ξεπληρώσεις. Εγώ δεν σε βοήθησα;”. Του λέω “Δεν θέλω κάποια σχέση μαζί σου, όταν βρω την οικονομική δυνατότητα θα στα επιστρέψω”. Μου είπε αυτός “κάνεις λάθος”».

«Με χτύπησε, μου φώναξε»

«Εν τέλει με παρακολουθούσε, έβρισκε τρόπους να με πλησιάζει, τον έβλεπα έξω από το σπίτι μου. Είχε έρθει έξω από το σπίτι μου, με είχε αναγκάσει να μπω στο ΙΧ του και πήγαμε στο σπίτι του στη Γλυφάδα και εκεί έγιναν πράγματα τα οποία ήταν άσχημα. Με χτύπησε, μου φώναξε, έκανε κάτι κινήσεις που αν τις έβλεπε κάποιος θα έλεγε πως αυτός ο άνθρωπος είναι σχιζοφρενής.

Έγδερνε το σώμα του μόνος του, έκανε κάποιες κινήσεις με τα χέρια του ότι εγώ είμαι διάβολος, είμαι άγγελος οπότε θέλω, παίρνω όποια μορφή θέλω. Ήταν παρανοϊκό αυτό που έζησα», είπε.

«Με πολούσε για 500-600 ευρώ την ώρα»

Στη συνέχεια η 26χρονη περιέγραψε τον Γολγοθά της στα χέρια του μαστροπού: «Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς ότι “εμένα θα μου ξεπληρώσεις τα λεφτά που μου έχεις πάρει και με το παραπάνω”. Άρχισε να κλείνει ραντεβού στην αρχή με άνδρες που δεν ήθελα να πηγαίνω.

«Το πρώτο ραντεβού ήταν άσχημη εμπειρία, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή ήμουν ανήλικη έλεγε στους πελάτες που μίλαγε στο τηλέφωνο “είναι ανήλικη” με πούλαγε δηλαδή την ώρα 500-600 ευρώ. “Είναι σπάνιο, είναι ανήλικη, είναι 16 ετών, έλα δεν θα χάσεις, είναι καλή”. Και εγώ δεν ήθελα να πηγαίνω», είπε η 26χρονη και ανέφερε πως οι πελάτες «συνήθως ήταν άνδρες μεγάλης ηλικίας. Από 40 και άνω. Κάποιοι ήταν φιλικοί, κάποιοι όχι τόσο».

Η 26χρονη είπε πως δεν μπορούσε να φύγει από τα ραντεβού και αναφέρθηκε σε έναν άνδρα που τη βοήθησε: «Μόνο ένας πελάτης βοήθησε. Μας είχε στείλει σε έναν πελάτη με μία άλλη κοπέλα. Μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο, στην Ηλιούπολη ήταν, κλάματα και εγώ και η άλλη κοπέλα.

Ήμασταν σε άθλια κατάσταση. Μας είδε ο άνθρωπος και είπε “δεν θα σας κάνω κακό, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει”. Του είπαμε τι συμβαίνει και λέει “ωραία ακούστε, δεν θέλω να κάνω κάτι μαζί σας” και όντως, ο άνθρωπος κάλεσε την ΕΛΑΣ, “απλά δεν θέλω να με ανακατέψετε να έχω πρόβλημα”. Ο άνθρωπος δεν μας άγγιξε, να είναι καλά όπου και αν είναι».

Ανέβαζε βίντεο με πραγματικά ονοματεπώνυμα και πρόσωπα

Ο 42χρονος είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, προκειμένου να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Η 26χρονη είπε στον ΣΚΑΙ πως ο μαστροπός δημοσίευε βίντεο με πραγματικά ονοματεπώνυμα και με πρόσωπα. «Έπαιρνε παιδιά που θέλανε να βγάλουν γρήγορα χρήματα. “έλα και θα περάσεις καλά, είναι όμορφα κοριτσάκια, θα έχει χαβαλέ, θα πάρεις και κάτι, θα πληρωθείς” έλεγε στα αγόρια», δήλωσε.

Η Νικολέτα λέει πως βιάστηκε ψυχικά και σωματικά ενώ «ο πρώτος πελάτης μου ήταν εκείνος. “εγώ πρέπει να σε δοκιμάσω, να σε μάθω, πώς θα πας έτσι” μου έλεγε».

«Θα δηλώσω πως είσαι πρεζάκι και έρχεσαι εδώ και ζητάς λεφτά»

Η 26χρονη είπε πως ξεκίνησε να τις δίνει ναρκωτικά «γιατί εγώ ήθελα να σταματήσω και να πάω στην ΕΛΑΣ. Όταν το είπα ξεκίνησε να με χτυπάει, να με βρίζει και την τελευταία φορά με έβαλε να πιω κοκαΐνη. Αυτό έγινε με τη βία. Με χαστούκιζε και με τη βία μου πίεζε τον σβέρκο πάνω σε ένα γυάλινο τραπεζάκι που είχε σπίτι του, ώστε να πιω με το ζόρι κοκαΐνη.

Μάτωνε η μύτη μου από την πίεση που μου ασκούσε και εγώ ταυτόχρονα ρούφαγα καταλάθος γιατί με τα αναφιλητά προσπαθούσα να πάρω ανάσα και με την ανάσα έπαιρνα. Και μου έλεγε “τώρα μπορείς να πας στην ΕΛΑΣ. Αν θα πας στην ΕΛΑΣ θα δηλώσω πως είσαι ένα πρεζάκι και έρχεσαι εδώ και ζητάς λεφτά για να πάρεις τη δόση σου”».

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέχρι σήμερα, στα 26 μου, συνεχίζει και κάνει κακό. Έχασα την οικογένειά μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έφτιαξα τη ζωή μου, είχα μια όμορφη οικογένεια, διαλύθηκε η οικογένειά μου για κάποιους λόγους και στο δικαστήριο για τη συνεπιμέλεια-επιμέλεια ο πρώην σύντροφός μου ενώ γνώριζε όλη την αλήθεια χρησιμοποίησε τις ταινίες ότι “να η πρώην γυναίκα μου έκανε πορνό και εγώ την έβαλα στον ίσιο δρόμο”.

Έτσι έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, στην ΕΛΑΣ και σε εσάς που φέρνετε το θέμα στη δημοσιότητα, να προστατεύσουμε γυναίκες και κορίτσια. Και εύχομαι να μην βγει ποτέ γιατί μπορεί να είναι η κόρη και η εγγονή του οποιουδήποτε και δεν θα ήθελα καμία γυναίκα να πάθει ξανά ότι περάσαμε εμείς», κατέληξε η Νικολέτα.