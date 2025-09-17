Ακόμη μία γυναίκα, θύμα του 42χρονου μαστροπού πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και κατέθεσε στο αρμόδιο τμήμα του ελληνικού FBI.

Πρόκειται για το έκτο θύμα του μαστροπού που ήδη έχει πάρει το δρόμο για την φυλακή.

Advertisement

Advertisement

Η 27χρονη ανάφερε στους αστυνομικούς πως γνώρισε τον 42χρονο μέσω μιας, από τις πέντε κοπέλες που έχουν ήδη καταθέσει σε βάρος του.

Τρία χρόνια, από το 2021 έως το 2023, είχε μπλέξει στα δίχτυα του κατηγορούμενου.

Στους αξιωματικούς, ανέφερε πως αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και δέχτηκε να πηγαίνει σε δύο με τρία ερωτικά ραντεβού στην ημέρα.

Από κάθε πελάτη έπαιρνε από 200 έως 300 ευρώ, αλλά ο 42χρονος τις έδινε ελάχιστα χρήματα.

Με απειλές την ανάγκασε το 2022 να συμμετέχει σε ερωτικές ταινίες, που συνέχεια ανέβαζε το οπτικό υλικό στην ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου, που είχε δημιουργήσει στο διαδίκτυο.

Το 2023, η 27χρονη βρήκε δουλειά σε άλλο γραφείο-συνοδών. Ο 42χρονος το έμαθε και άρχισε να την απειλεί.

Δεν του απαντούσε στα μηνύματα και στις τηλεφωνικές κλήσεις και από τότε δεν την ξαναενόχλησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες άλλα δύο θύματα του προφυλακισμένου μαστροπού έχουν τηλεφωνήσει στην αστυνομία και αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές.