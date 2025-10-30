Με ένα σφυρί χτύπησε και τραυματίσε σοβαρά πάνω σε καυγά ένας 31χρονος άνδρας τον 70χρονο συγκάτοικοι του. Το θύμα φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα ενώ ο δράστης στην συνέχεια του έκλεψε και δυο τραπεζικές κάρτες.

Το επεισόδιο συνέβη, χθες το βράδυ, στο διαμέρισμα του συλληφθέντα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θύτης και θύμα φαίνεται να είναι χρήστες ουσιών, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος διέμενε προσωρινά στο συγκεκριμένο σπίτι.

Μετά το περιστατικό, ο 70χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα. Κατά τις ίδιες πηγές, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου συνέλαβαν τον δράστη και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι δύο τραπεζικές κάρτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία, με την οποία οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης.