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Τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου σε κεντρικό σημείο στην Θεσσαλονίκη κατέρρευσε ξαφνικά την Πέμπτη, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί παρά το γεγονός πως την ώρα της κατάρρευσης διέρχονταν από κάτω αρκετά άτομα.

Η πλατεία Άθωνος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Θεσσαλονίκης, με καταστήματα εστίασης και ταβέρνες που συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος κόσμου.

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Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής.

Κατά πληροφορίες, κατέρρευσε ξαφνικά τσιμεντένιο τμήμα της πρόσοψης, πάνω από την είσοδο κτηρίου, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει αντιληπτό κάποιο πρόβλημα.

Κάτω από το σημείο βρισκόταν σταθμευμένο ένα Ι.Χ., το οποίο υπέστη μικρές υλικές ζημιές.

Η πτώση προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο, με τους θαμώνες των καταστημάτων της πλατείας να βγαίνουν από τις ταβέρνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Μάλιστα, ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός ώστε ορισμένοι θεώρησαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί σεισμός.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός από το συγκεκριμένο σημείο.