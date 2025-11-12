Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας άνδρας στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα από εγκεφαλικό επεισόδιο την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, όταν εμφανίστηκαν δύο δημοτικοί αστυνομικοί και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού και οι δημοτικοί αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν τον πολίτη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, προσφέροντάς του άμεσα βοήθεια.

Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του για να δουν τί του συνέβη. Μέσα από τις ελάχιστες λέξεις που κατάφερε να ψελλίσει, εντόπισαν την διεύθυνσή του και μετέβησαν στην κατοικία του, όπου ενημέρωσαν την σύζυγο και την κόρη του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου προέβη σε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι οι αστυνομικοί «μερίμνησαν για την ασφάλεια του κατοικιδίου» και παρέμειναν στο σημείο μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, καθησυχάζοντας τόσο τον πολίτη, όσο και την οικογένειά του.

«Η συγκινητική αυτή επέμβαση αναδεικνύει τον ανθρώπινο, κοινωνικό και υποστηρικτικό ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, που δεν περιορίζεται στην τήρηση της τάξης, αλλά εκτείνεται στην ουσιαστική φροντίδα του πολίτη σε κάθε στιγμή ανάγκης», προσθέτει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στην ανακοίνωσή του.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί δέχτηκαν επίσης συγχαρητήρια από τον Λευτέρη Αλεξανδρίδη, δήμαρχο στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς και από τον Βασίλη Αϊβαζίδη, αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας.