Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που ευθύνεται για σειρά διαρρήξεων σε επιχειρήσεις, εταιρείες, οικίες και κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της ομάδας, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση ασύρματων συχνοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.

Στοχευμένες διαρρήξεις σε τέσσερις νομούς

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα δρούσε κυρίως νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας. Με διαρρηκτικά εργαλεία παραβίαζαν εταιρείες και κατοικίες, αφαιρώντας χρηματοκιβώτια, χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Για τη δράση τους είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο modus operandi, χρησιμοποιώντας:

τζιπ ίδιου τύπου, ικανά για κίνηση σε δύσβατα σημεία κλεμμένα αγροτικά οχήματα, τα οποία αξιοποιούσαν σε άλλες κλοπές, ειδικά εργαλεία διάρρηξης, διαφορετικά οχήματα για αποφυγή εντοπισμού, καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, υποκλοπή ασύρματων επικοινωνιών της Αστυνομίας για αντιπαρακολούθηση.

Παράλληλα χρησιμοποιούσαν οχήματα που δεν ήταν καταχωρημένα σε δημόσιους φορείς, ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν με τα μέλη της οργάνωσης.

Καθορισμένοι ρόλοι «Οικογενειακοί δεσμοί» στην οργάνωση

Τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους:

Ο 47χρονος και ο 36χρονος εντόπιζαν κατάλληλα οχήματα, είχαν την ευθύνη των επιχειρησιακών αυτοκινήτων και χειρίζονταν τα τζιπ χάρη στις οδηγικές τους ικανότητες.

Advertisement

Ο 41χρονος και ο 34χρονος ήταν υπεύθυνοι για τις διαρρήξεις, την είσοδο σε εταιρείες και κατοικίες και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων.

Η οργάνωση είχε έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς και έμεναν σε κοντινά σπίτια σε οικισμό της Θεσσαλονίκης.

Η οικονομική έρευνα έδειξε ότι κανένα μέλος δεν είχε νόμιμα εισοδήματα, παρά μόνο επιδόματα, ενώ εμφανίζονταν ως άστεγοι ή «σκηνίτες» παρά την κατοχή πολλών οχημάτων και τις συχνές επισκέψεις σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών.

Advertisement

20 υποθέσεις σε 4,5 μήνες – Λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

Από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025 έχουν ταυτοποιηθεί:

16 διαρρήξεις-κλοπές σε εταιρείες

2 διαρρήξεις οικιών

Advertisement

2 κλοπές οχημάτων

Το παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 298.400 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε σπίτια των συλληφθέντων και σε αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Advertisement

1.930 ευρώ

Advertisement

πομποδέκτες και εξοπλισμός ασυρμάτων

εργαλεία διάρρηξης, γάντια, φακοί, ρούχα πολλά ρολόγια και κοσμήματα, κάμερες και άλλο υλικό

6 μεταλλικά δοχεία με ελαιόλαδο

Advertisement

μπαταρίες και φορτιστές

4 οχήματα, ως μέσα τέλεσης των αδικημάτων

Οι τέσσερις άνδρες έχουν απασχολήσει τις αρχές 49 φορές στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, και ήδη τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό της δράσης της οργάνωσης.