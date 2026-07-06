Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρόβλημα της στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη παραμένει ιδιαίτερα έντονο, καθώς ο αριθμός των οχημάτων υπερβαίνει σημαντικά τις διαθέσιμες νόμιμες θέσεις στο κέντρο της πόλης.

Η έλλειψη χώρων στάθμευσης προκαλεί καθημερινή ταλαιπωρία στους πολίτες, ενώ η συζήτηση για το ζήτημα αναζωπυρώθηκε πρόσφατα μέσω ενός υποθετικού βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές για τη μίσθωση ή την αγορά ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και οι πρωτοβουλίες του Δήμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών.

Παρά τα σχέδια για τη δημιουργία νέων θέσεων, οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες λύσεις υποδομών για την οριστική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

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Η Θεσσαλονίκη μπορεί να απέκτησε Μετρό, μπορεί να προσπαθεί να ανασάνει κυκλοφοριακά, αλλά το πάρκινγκ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα καθημερινά της δράματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, που δείχνει ένα τεράστιο οργανωμένο πάρκινγκ στη Νέα Παραλία, δίπλα στον Λευκό Πύργο, έγινε viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Άλλοι το είδαν ως μια ρεαλιστική, έστω φανταστική, απάντηση στο χάος. Άλλοι αντέδρασαν λέγοντας ότι το παραλιακό μέτωπο δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρο αυτοκινήτων, αλλά πρέπει να μείνει δημόσιος χώρος, πράσινο, περίπατος και θέα στη θάλασσα. Το ίδιο το δημοσίευμα διευκρινίζει ότι πρόκειται για καθαρά υποθετικό σενάριο και όχι για πραγματικό έργο.

Το ότι όμως μια τέτοια εικόνα προκάλεσε τέτοια συζήτηση, δείχνει πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα. Η περιοχή γύρω από τον Λευκό Πύργο, τη Νέα Παραλία, την Τσιμισκή, τη Μητροπόλεως, τα πανεπιστήμια και το εμπορικό κέντρο είναι από τα πιο επιβαρυμένα σημεία της πόλης. Κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες, τουρίστες, επαγγελματίες και διανομείς διεκδικούν καθημερινά τις ίδιες θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: διπλοπαρκαρίσματα, συνεχείς γύροι στα τετράγωνα, καθυστερήσεις, νεύρα και ατελείωτη κατανάλωση καυσίμου για μία θέση.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, στο κέντρο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, οι συνολικές θέσεις στάθμευσης παρά την οδό για κατοίκους και επισκέπτες είναι 5.045: από αυτές 3.435 για μόνιμους κατοίκους και 1.610 για επισκέπτες. Την ίδια στιγμή, σήμα μόνιμου κατοίκου έχουν 6.065 αυτοκίνητα. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν εξαφανίζονταν όλοι οι επισκέπτες, πάλι οι θέσεις δεν θα έφταναν για τους ίδιους τους κατοίκους.

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης THESi λειτουργεί με μπλε διαγράμμιση για κατοίκους και λευκή για επισκέπτες. Για τους επισκέπτες, η χρέωση είναι 1,70 ευρώ την ώρα, με ανώτατη διάρκεια τέσσερις ώρες ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου. Λειτουργεί καθημερινές 08:00-21:00 και Σάββατο 09:00-16:00, ενώ εκτός ωραρίου, Κυριακές και αργίες η στάθμευση είναι ελεύθερη. (THESi)

Στα ιδιωτικά πάρκινγκ, οι τιμές ποικίλλουν. Ενδεικτικά, σε γνωστό πάρκινγκ της Βασ. Γεωργίου η πρώτη ώρα κοστίζει 3,80 ευρώ, το 24ωρο 17,90 ευρώ και η μηνιαία στάθμευση 140 ευρώ. (autoparking.com.gr) Σε άλλο υπόγειο σταθμό, στην περιοχή της δυτικής εισόδου, η πρώτη ώρα εμφανίζεται στα 2,50 ευρώ, η δεύτερη στα 2 ευρώ, κάθε επόμενη στο 1 ευρώ, με ημερήσιο μέγιστο 10 ευρώ και μηνιαίο στα 120 ευρώ. (ERGOPARKING) Υπάρχουν και φθηνότερες επιλογές σε συγκεκριμένα σημεία, όπως πάρκινγκ που διαφημίζει 3 ευρώ την πρώτη ώρα, 2 ευρώ τη δεύτερη και 1 ευρώ κάθε επόμενη. (https://www.vrisko.gr/)

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ακριβή όταν μιλάμε για αγορά ή ενοικίαση ιδιωτικής θέσης. Σε αγγελίες για το κέντρο της Θεσσαλονίκης εμφανίζονται θέσεις προς ενοικίαση από 40 και 80 ευρώ τον μήνα, αλλά και 180 ή 250 ευρώ σε πιο περιζήτητα σημεία, όπως η Νέα Παραλία ή το Διοικητήριο. (Car.gr) Σε άλλες πλατφόρμες, θέσεις γκαράζ στον Δήμο Θεσσαλονίκης εμφανίζονται από 50 έως 200 ευρώ τον μήνα, ενώ σε σημεία όπως ΔΕΘ – Πανεπιστήμια καταγράφεται ακόμη και μίσθωση 280 ευρώ τον μήνα. (Indomio)

Για αγορά, οι τιμές ξεφεύγουν. Σε αγγελίες του κέντρου εμφανίζονται μεμονωμένες υπόγειες θέσεις 10-16 τ.μ. από περίπου 22.000 έως 25.000 ευρώ, ενώ ολόκληροι χώροι στάθμευσης πωλούνται με εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το εμβαδόν και την περιοχή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αγοράς ακινήτων, μία θέση στα Λαδάδικα μπορεί να φτάνει τις 40.000 ευρώ, στην περιοχή της ΔΕΘ τις 50.000 ευρώ και στη Χαριλάου τις 25.000 ευρώ, ενώ τα μηνιαία ενοίκια κάτω από την Εγνατία μπορεί να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ.

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Υπάρχει και το ζήτημα των πυλωτών. Πολλοί τις βλέπουν ως «κρυφό απόθεμα» θέσεων μέσα στην πόλη, αλλά η πραγματικότητα είναι νομικά σύνθετη. Η ανοικτή πυλωτή είναι κοινόκτητος και κοινόχρηστος χώρος της πολυκατοικίας. Οι ανοικτές θέσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελή ιδιοκτησία, μπορούν όμως να παραχωρηθούν για αποκλειστική χρήση σε συνιδιοκτήτες, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύσταση ή σχετική συμφωνία. Δεν είναι δηλαδή απλό να πουληθούν ή να νοικιαστούν σε τρίτους σαν κανονικό γκαράζ. (Taxheaven)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσπαθεί να προσθέσει θέσεις. Έχει ανακοινώσει 1.280 νέες θέσεις στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους και στο λιμάνι, 400 θέσεις στη Νέα Ελβετία για τους χρήστες του Μετρό, καθώς και 610 νέες θέσεις για δίκυκλα στο ιστορικό κέντρο. Παράλληλα, ο ΟΛΘ διαθέτει οργανωμένους χώρους με 245 θέσεις στον Επιβατικό Σταθμό και 433 θέσεις στην Πύλη 6, με χρέωση 2 ευρώ την πρώτη ώρα και μηνιαία 180 ή 120 ευρώ, ανάλογα με τον χώρο. (ThPA S.A. – Port of Thessaloniki)

Αλλά αυτά δεν αρκούν. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έχει χαρακτηρίσει τη στάθμευση «Νο1 πρόβλημα» της πόλης, λέγοντας ότι περίπου 2.700 νέες θέσεις για αυτοκίνητα και άλλες 650 για δίκυκλα «δεν είναι τίποτα» μπροστά στην ανάγκη για αρκετές δεκάδες χιλιάδες θέσεις. Άλλο ρεπορτάζ ανεβάζει την εκτιμώμενη ανάγκη ακόμη και στις 70.000 θέσεις, ενώ αναφέρεται σχέδιο για 6.000-7.000 υπόγειες θέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, το οποίο όμως σκοντάφτει σε αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Έτσι εξηγείται γιατί ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με ένα τεράστιο «πλωτό» πάρκινγκ έγινε θέμα συζήτησης. Δεν είναι επειδή η Θεσσαλονίκη θέλει να θυσιάσει την παραλία της. Είναι επειδή οι πολίτες έχουν κουραστεί να ζουν καθημερινά με το ίδιο ερώτημα: «Πού θα αφήσω το αυτοκίνητο;» Και μέχρι να δοθεί σοβαρή, συνολική λύση, με υπόγειους σταθμούς, περιφερειακά πάρκινγκ, καλύτερη αστυνόμευση, σύνδεση με Μετρό και λεωφορεία και πραγματική προστασία των κατοίκων, το πάρκινγκ θα παραμένει μια μικρή καθημερινή κόλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

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