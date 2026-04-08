Κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν την παραλιακή ζώνη και τους κεντρικούς δρόμους στη Θεσσαλονίκη, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη βόλτα δίπλα στη θάλασσα.

Ωστόσο, τα βλέμματα τράβηξε ένα απρόσμενο στιγμιότυπο, καθώς ένας νεαρός αποφάσισε να δροσιστεί με μια βουτιά στον Θερμαϊκό, ακριβώς μπροστά από τον Λευκό Πύργο, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε ο γνωστός «πειρατής» της Θεσσαλονίκης.