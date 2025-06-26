Καταδικάστηκαν δύο νεαροί για την άγρια επίθεση σε βάρος 39χρονου στη Θεσσαλονίκη. Οι κατηγοροούμενοι τον ξυλοκόπησαν στη μέση του δρόμου, τον μαχαίρωσαν με ματσέτα και έδωσαν εντολή στον σκύλο τους να τον δαγκώσει.

Οι δυο άνδρες 24 και 28 ετών κρίθηκαν ένοχοι για τον βίαιο ξυλοδαρμό του άτυχου άνδρα. Στον πρώτο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ στον δεύτερο ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Αμφότεροι καταδικάστηκαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ στον πρώτο αποδόθηκε επιπλέον και η κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (15/6), όταν οι δύο κατηγορούμενοι αποχώρησαν από γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο αφού προηγήθηκε διαπληκτισμός.

Στη συνέχεια, εντόπισαν το θύμα, το καταδίωξαν και το ξυλοκόπησαν άγρια. Ο 39χρονος προσπάθησε να φύγει όμως ο άνδρας που του είχε κλείσει τον δρόμο κρατούσε μια ματσέτα.

Περίοικοι ενημέρωσαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 39χρονο θύμα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο νεραούς σε κοντινό σημείο. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, ο ένας πέταξε ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών, ενώ ο δεύτερος επιχείρησε να κρυφτεί σε κατάστημα, χωρίς επιτυχία.

Στην κατάθεσή του, το θύμα ανέφερε τα όσα διαδραματίστηκαν σημειώνοντας: «Με χτυπούσαν με κλωτσιές στο κεφάλι και ένας από αυτούς με μαχαίρωσε στον μηρό. Ένας από τους δράστες είχε μαζί του έναν μεγαλόσωμο σκύλο, ράτσας γερμανικός ποιμενικός, που με δάγκωσε στο πόδι».

Με τη σειρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι, αφγανικής καταγωγής, στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι χτύπησαν τον νεαρό. Ισχυρίστηκαν ότι το μόνο που συνέβη ήταν ένας καβγάς κατά την αποχώρησή τους από το μαγαζί.

«Όταν φύγαμε, είδαμε μπροστά μας 15-20 άτομα. Μας επιτέθηκαν. Εκείνη την ημέρα έγιναν δύο καβγάδες. Έξω από το κατάστημα, τα άτομα που μας επιτέθηκαν κρατούσαν αντικείμενα και πιστόλι. Ούτε σκύλο είχαμε μαζί μας, ούτε μαχαίρι. Οι πραγματικοί θύτες είναι αυτοί που μας κατήγγειλαν», υποστήριξε ο 24χρονος.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε ότι ήταν σε κατάσταση μέθης κατά την αποχώρησή τους από το μαγαζί και ισχυρίστηκε και εκείνος ότι δέχτηκαν επίθεση. Δεν έδωσε, ωστόσο, καμία εξήγηση για τον ξυλοδαρμό του νεαρού.

«Πράγματι έχω σκύλο στο σπίτι, αλλά δεν τον είχα μαζί μου εκείνη την ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.