Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το ποσό των 123.000 ευρώ υπεξαίρεσε 23χρονος υπάλληλος σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 23χρονος εκμεταλλευόμενος την θέση του ως υπάλληλος σε βενζινάδικο κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Μαρτίου έως μέσα Οκτωβρίου 2026, υπεξαίρεσε το χρηματικό ποσό των 123.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος του νεαρού έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.