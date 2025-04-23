Πραγματογνώμονα διόρισε σήμερα η οικογένεια του 29χρονου στελέχους του Λιμενικού Σώματος που βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα από το σταυρό στο εξωκκλήσι της Παναγίας της Φανερωμένης, στο Σίγρι της δυτικής Λέσβου.

Η οικογένεια του 29χρονου θεωρεί ότι δεν εξετάστηκε ιατροδικαστικά η σορός ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα της δολοφονίας του. Σύμφωνα με μαρτυρίες μαρτύρων και μελών της οικογένειας του λιμενικού, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναρρωτική άδεια, ο 29χρονος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του λόγω της ενεργού συμμετοχής του σε επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών. Ας σημειωθεί ότι στο Λιμενικό Σώμα ο 29χρονος υπηρετούσε στην υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών από τη θέση του χειριστή σκύλου Κ9.

Advertisement

Advertisement

Κι ενώ η προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα κηδεία του λιμενικού αναβλήθηκε επ′ αόριστο, αξίζει να αναφερθεί και το ότι σήμερα Τετάρτη, από μέρους της οικογένειας του 29χρονου κατατέθηκε μήνυση κατά εν ενεργεία αστυνομικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του φέρεται να κατηγόρησε τον εκλιπόντα για εμπλοκή του σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Τέλος, η Ελληνική Αστυνομία, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, συνεχίζει να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατο του 29χρονου λιμενικού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ