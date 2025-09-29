Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση θρίλερ στη Βοιωτία. Από τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης φαίνεται πως δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, δεν φαίνεται να προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας. Δηλαδή, από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο θάνατος της μητέρας της 91χρονης αποδίδεται σε φυσικά αίτια, αφού δεν έχουν εντοπιστεί και κακώσεις.

Στο ερώτημα για το πότε τελικά πέθανε η μητέρα της διευθύντριας του ΚΕΠ, η ανθρωπολόγος δεν μπορούσε να απαντήσει με ακριβή χρονολογία. Ουσιαστικά, τόνισε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023.

Αξίζει να τονιστεί ότι η 62χρονη έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τις συντάξεις της, ενώ οι μάρτυρες και οι γείτονες έχουν υποστηρίξει ότι είχαν δει για τελευταία φορά την ηλικιωμένη το 2021.