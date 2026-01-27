Με κεριά και λουλούδια φτάνουν στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη δεκάδες άνθρωποι, μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο 7 νεαρών παιδιών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ανάμεσά τους και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες της ομάδας Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον, Δημήτρης Πέλκας, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Τόμας Κεντζιόρα, που με λουλούδια στα χέρια έφτασαν στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor για το δυστύχημα στην πατρίδα του αναφερόμενος στις οικογένειες των θυμάτων τονίζοντας πως η οικογένειά του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους για να νιώσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.

«Πράγματι, είναι μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανώς, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά, η επίδρασή της είναι τεράστια. Ζούμε ακόμα σε επίπεδα έντασης. Η θλίψη είναι τεράστια! Δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ατόμων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι και λυπάμαι πολύ για αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη.

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να τους υποστηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Θρήνος στην Τούμπα

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώνονται από νωρίς έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να αφήσουν ένα κερί και λουλούδια, στην μνήμη των άτυχων οπαδών της ομάδας.

Κάποιοι μιλούν για τα παιδιά που έφυγαν καθώς είχαν πολλές φορές καθίσει μαζί τους στις κερκίδες της ομάδας τους. Η κουβέντα γυρίζει πίσω στο Οκτώβριο του 1999, όταν μια παρόμοια τραγωδία βύθισε στο θρήνος την ομάδα.