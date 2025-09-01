Δύο χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού ξεσήκωσαν το “Ελ.Βενιζέλος” υποδεχόμενοι με τεράστιο ενθουσιασμό το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ντάνιελ Ποντένσε, που έφτασε για να υπογράψει ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμ.

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια.

“Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό”, είναι η πρώτη δήλωση-μήνυμα από τον Πορτογάλο.