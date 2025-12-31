Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και με τη στήριξη φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και Δήμους για την υιοθέτηση αθόρυβων πυροτεχνημάτων στις εορταστικές εκδηλώσεις, προάγοντας τον σεβασμό και την προστασία των ζώων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία υλοποιεί ενημερωτική πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τη χρήση αθόρυβων πυροτεχνημάτων σε δημόσιες και ιδιωτικές γιορτές, ως μια ουσιαστική πρακτική για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στα ζώα.

Advertisement

Advertisement

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, μέσω της οποίας έχει αποσταλεί ενημερωτική επιστολή και σχετικό υλικό και στους 332 Δήμους της χώρας. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση επιλογών που περιορίζουν τις σοβαρές συνέπειες των εκκωφαντικών θορύβων στα ζώα συντροφιάς, τα αδέσποτα και την άγρια πανίδα.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες και τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις: η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΦΟΕ), η ΑΝΙΜΑ, η WWF Ελλάδος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η NEMESIS και ο Οργανισμός για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ».

Κατά τις εορταστικές περιόδους, η χρήση συμβατικών πυροτεχνημάτων σε δημοτικές εκδηλώσεις προκαλεί συχνά έντονο φόβο, αποπροσανατολισμό, τραυματισμούς και, σε πολλές περιπτώσεις, απώλειες ζώων.

Τα αθόρυβα πυροτεχνήματα αποτελούν μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη εναλλακτική λύση για τους Δήμους, διατηρώντας τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων χωρίς να θίγεται η ευζωία των ζώων και το φυσικό περιβάλλον.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, Πολιτεία και Κοινωνία των Πολιτών στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι γιορτές μπορούν να σχεδιάζονται με τρόπο που συνδυάζει τη χαρά και τον εορτασμό με τον σεβασμό στη ζωή και την προστασία των ζώων.

Το ενημερωτικό βίντεο της δράσης αποδίδει με ανθρώπινο και άμεσο τρόπο το βασικό μήνυμα της πρωτοβουλίας:

«Πολίτες και Δήμοι επιλέγουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, για να γιορτάζουμε όλοι με ασφάλεια», υπενθυμίζοντας πως η χαρά των γιορτών μπορεί να είναι φωτεινή και συλλογική — χωρίς φόβο για εκείνους που δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.