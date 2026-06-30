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Ο κλιματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως η πολύωρη παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους μπορεί να επηρεάσει την υγεία της επιδερμίδας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν ευθύνεται η συσκευή καθαυτή, αλλά το ξηρό και ψυχρό περιβάλλον που δημιουργεί.

Πώς επηρεάζει το δέρμα ο κλιματισμός

Σύμφωνα με τη δερματολόγο Camila Delgadillo, η χαμηλή υγρασία, η άμεση έκθεση στον ψυχρό αέρα και οι συχνές εναλλαγές θερμοκρασίας αποδυναμώνουν τον επιδερμικό φραγμό, με αποτέλεσμα το δέρμα να χάνει πιο εύκολα την υγρασία του. Τα πρώτα σημάδια είναι η ξηρότητα, η αίσθηση τραβήγματος, η θαμπάδα, η ήπια απολέπιση και η αυξημένη ευαισθησία στα καλλυντικά.

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Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται ο περιορισμός προϊόντων με ρετινοειδή, οξέα ή υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης C, καθώς ενδέχεται να εντείνουν τους ερεθισμούς.

Πηγή: iSTOCK

Η σωστή ρουτίνα προστασίας

Για όσους περνούν πολλές ώρες σε χώρους με κλιματισμό, οι ειδικοί προτείνουν ήπιο καθαρισμό, καθημερινή εφαρμογή ενυδατικής κρέμας που ενισχύει τον δερματικό φραγμό και αντηλιακό κάθε πρωί. Ιδιαίτερα ωφέλιμα θεωρούνται συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, η γλυκερίνη, η πανθενόλη, τα κεραμίδια, η νιασιναμίδη και το σκουαλάνιο.

Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγεται η άμεση ροή αέρα στο πρόσωπο και η θερμοκρασία του κλιματιστικού να διατηρείται στους 24-26°C. Σε πολύ ξηρούς χώρους, η χρήση υγραντήρα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας, ιδιαίτερα σε άτομα με ξηρό, ευαίσθητο δέρμα ή ακμή.