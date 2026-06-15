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Μικρό, αρωματικό και σχεδόν πάντα παρόν στην ελληνική κουζίνα, το λεμόνι είναι από εκείνα τα τρόφιμα που συχνά θεωρούμε δεδομένα. Το χρησιμοποιούμε για να δώσουμε γεύση στο φαγητό, να ενισχύσουμε τις σαλάτες ή να δώσουμε γέυση στο νερό μας, όμως τα οφέλη του φαίνεται πως ξεπερνούν κατά πολύ τον ρόλο του ως απλού συνοδευτικού.

Πλούσιο σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις που έχουν μελετηθεί εκτενώς από τους επιστήμονες, το λεμόνι συνδέεται με μια σειρά από ευεργετικές επιδράσεις για τον οργανισμό μας. Από την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και την υγεία της επιδερμίδας μέχρι την καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου και τη φροντίδα των νεφρών, το αγαπημένο εσπεριδοειδές κρύβει περισσότερες ιδιότητες απ’ όσες ίσως φανταζόμαστε.

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Τι δείχνουν, λοιπόν, οι έρευνες για το λεμόνι και γιατί οι διατροφολόγοι προτείνουν να του δίνουμε μια μόνιμη θέση στο καθημερινό μας διαιτολόγιο;

Ένας φυσικός σύμμαχος του ανοσοποιητικού

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Real Simple, το λεμόνι αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά και προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

Η βιταμίνη C έχει επίσης συνδεθεί με καλύτερη υγεία της καρδιάς και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων χρόνιων νοσημάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το National Institutes of Health (NIH), η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες και συμμετέχει σε πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

Μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή κολλαγόνου

Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που βοηθά το δέρμα να διατηρεί τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά του. Καθώς μεγαλώνουμε, η φυσική παραγωγή του μειώνεται.

Η βιταμίνη C που περιέχει το λεμόνι είναι απαραίτητη για τη σύνθεση κολλαγόνου, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση μιας πιο υγιούς και νεανικής επιδερμίδας.

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Το Cleveland Clinic επισημαίνει ότι η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C είναι καθοριστική ώστε ο οργανισμός να μπορεί να παράγει αποτελεσματικά κολλαγόνο.

Βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τον σίδηρο

Όταν καταναλώνουμε φυτικές πηγές σιδήρου, όπως όσπρια, φακές ή σπανάκι, δεν απορροφούμε όλο τον σίδηρο που περιέχουν.

Η προσθήκη λεμονιού στο γεύμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου χάρη στη βιταμίνη C. Για αυτό και πολλοί διατροφολόγοι προτείνουν να συνδυάζουμε τα όσπρια με χυμό λεμονιού.

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Σύμφωνα με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η βιταμίνη C είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που αυξάνουν την απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές τροφές.

Περιέχει φυτικές ίνες που ωφελούν την καρδιά

Αν καταναλώσουμε ολόκληρο το φρούτο και όχι μόνο τον χυμό του, το λεμόνι μάς προσφέρει και φυτικές ίνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πηκτίνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης.

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Αντίστοιχα, η Mayo Clinic αναφέρει ότι οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης και στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας.

Ίσως συμβάλλει στην πρόληψη των λίθων στα νεφρά

Η επαρκής ενυδάτωση αποτελεί τον σημαντικότερο τρόπο πρόληψης των λίθων στα νεφρά. Ωστόσο, το λεμόνι μπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα.

Το κιτρικό οξύ που περιέχει φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει τον σχηματισμό ορισμένων τύπων λίθων ή να εμποδίσει την ανάπτυξή τους.

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Σύμφωνα με την Harvard Medical School, η κατανάλωση νερού με λεμόνι αποτελεί μία από τις συστάσεις που συχνά δίνονται σε άτομα με ιστορικό νεφρολιθίασης.

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Μπορεί να υποστηρίξει τη μεταβολική υγεία

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει τη συστηματική κατανάλωση εσπεριδοειδών με καλύτερους δείκτες που σχετίζονται με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αντιοξειδωτικά, οι φυτικές ίνες και οι φυτοχημικές ενώσεις των εσπεριδοειδών ενδέχεται να συμβάλλουν στη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης και στη μείωση της φλεγμονής.

Επιπλέον, δημοσίευση στο PubMed Central αναφέρει ότι η τακτική κατανάλωση εσπεριδοειδών έχει συσχετιστεί με ευνοϊκές επιδράσεις σε παράγοντες κινδύνου για τον διαβήτη τύπου 2.

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Πώς μπορούμε να βάλουμε περισσότερο λεμόνι στη διατροφή μας

Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να προσθέτουμε λίγο χυμό λεμονιού στο νερό ή στο τσάι μας. Μπορούμε επίσης να το χρησιμοποιούμε σε σαλάτες, μαρινάδες, σάλτσες και συνταγές με ψάρι.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες φυτικές ίνες βρίσκονται στο ίδιο το φρούτο και όχι μόνο στον χυμό του. Για αυτό μπορούμε να αξιοποιούμε και το ξύσμα του λεμονιού σε γλυκά ή αλμυρές συνταγές.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η καθημερινή κατανάλωση λεμονιού θεωρείται ασφαλής. Ωστόσο, όσοι πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ενδέχεται να παρατηρήσουν επιδείνωση των συμπτωμάτων λόγω της οξύτητάς του και καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Με πληροφορίες από Real Simple ,National Institutes of Health (NIH), Cleveland Clinic ,Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic , Harvard Medical School, PubMed Central