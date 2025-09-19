Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές δυνάμεις το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), όταν το εμπορικό κέντρο River West στο Αιγάλεω, δέχτηκε απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα. Εκκενώνεται ο χώρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε στις 14:26 από άγνωστο, για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο χώρο, δίχως όμως να δοθεί χρονικό περιθώριο.

Στο εμπορικό κέντρο, επί της λεωφόρου Κηφισού, έφτασαν ύστερα από λίγα λεπτά δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).