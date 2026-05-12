Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα έμπειρων αξιωματικών της Αστυνομίας, μετά τις συλλήψεις έξι ανδρών και δύο γυναικών, που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία Τράπεζας στην Τιθορέα.

Το σχετικά νεαρό της ηλικίας τους, ο βαρύς οπλισμός τους, το λευκό ποινικό μητρώο τους, αλλά και η σχέση κάποιων από αυτούς με τον αντιεξουσιαστικό χώρο είναι τα δεδομένα που κάνουν έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ να προβληματίζονται για το πραγματικό κίνητρο τής συμμορίας.

Οι ληστές χρησιμοποίησαν αρχικά ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο, το οποίο είχαν κλέψει λίγες ώρες νωρίτερα από περιοχή του Πειραιά. Το όχημα το εγκατέλειψαν άθικτο, μετά την ενέργειά τους , και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο, με το οποίο τους περίμενε συνεργός τους. Αυτό, το δεύτερο αυτοκίνητο, εντόπισαν οι αστυνομικοί του «Διαρρηκτών» και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι κακοποιοί βγήκαν πάνοπλοι από το αυτοκίνητο με τα όπλα προτεταμένα, αλλά αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν παραδόθηκαν στις αρχές ασφαλείας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τέσσερα πιστόλια, τέσσερις χειροβομβίδες, ένα πολεμικό όπλο καλάσνικοφ και ένα αυτόματο σκόρπιον.

Πολύ γρήγορα τα στελέχη του «Οργανωμένου» έφθασαν σε ακόμα τρεις συνεργούς τους και στις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων βρήκαν πυροκροτητές, γεμιστήρες και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην έδρα της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα και ερευνάται εάν εμπλέκονται και σε άλλες έκνομες ενέργειες, όπως η ληστεία με ομήρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Ενδιαφέρον για τους συλληφθέντες έχει δείξει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς στο παρελθόν άτομα με παρόμοιο προφίλ λειτουργούσαν για τη χρηματοδότηση του αποκαλούμενου «επαναστατικού ταμείου», για τη χρηματοδότηση δηλαδή τρομοκρατικών οργανώσεων και ενεργειών.

Χρυσοχοΐδης: Υπό παρακολούθηση εδώ και πολύ καιρό η συγκεκριμένη ομάδα

«Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Είμαστε μια ήπειρος ανοιχτή και διακινούνται πολλά όπλα», είπε, ενώ σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα της Κρήτης σχολίασε ότι «στην περιοχή αυτή υπάρχει μια υπερβολή με τα όπλα». Πρόσθεσε ότι «το ζητούμενο είναι να εξαρθρωθούν οι εγκληματικές οργανώσεις».

«Δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα, στην Ελλάδα και την Ευρώπη» ανέφερε ο υπουργός. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι όταν θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα υπάρξουν μεγάλες μετακινήσεις όπλων προς την Ευρώπη. «Έχω εκφράσει την ανησυχία μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνονται προσπάθειες να δούμε με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν οι μετακινήσεις όπλων».

