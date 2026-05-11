Οκτώ άτομα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, συνελήφθησαν μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Τιθορέα Φθιώτιδας. Οι πέντε από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν λίγα λεπτά μετά την εισβολή στην τράπεζα, ενώ ακόμη τρία άτομα συνελήφθησαν αργότερα στην Αθήνα και μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινούνταν με κλεμμένο ασημί όχημα, το οποίο εντόπισαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Διαρρηκτών που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή. Ακολούθησε καταδίωξη σε επαρχιακούς δρόμους, με τους κακοποιούς να επιχειρούν να διαφύγουν αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να εγκλωβίσουν το όχημα σε αδιέξοδο.

Advertisement

Advertisement

Οι ληστές βγήκαν από το αυτοκίνητο κρατώντας καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σημαδεύοντας τους αστυνομικούς. Παρά το γεγονός ότι τα όπλα ήταν έτοιμα προς χρήση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός και χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, υποπολυβόλα Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες και οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι δράστες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να εμπλέκονται και σε άλλες ένοπλες ληστείες, μεταξύ αυτών και στην υπόθεση της Κάτοχης Μεσολογγίου το 2025, όπου είχαν κρατηθεί όμηροι εργαζόμενοι και πελάτες τράπεζας.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.