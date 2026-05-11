Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε σήμερα (11/5) μέσα από ανάρτηση του στο Χ ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια».



Όπως τονίζει στην ανάρτησή του «οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν».



Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:



«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν».

نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیده‌اند.

ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم؛ شگفت‌زده خواهند شد. May 11, 2026

«Ηλίθια» η πρόταση του Ιράν δηλώνει ο Τραμπ και επιστρέφει στις απειλές για επανέναρξη των εχθροπραξιών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ «ηλίθια πρόταση», αφού την αποκάλεσε απαράδεκτη μια μέρα νωρίτερα.

Η εκεχειρία βρίσκεται… στην Εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος «ολοκληρωτική νίκη» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά, έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

