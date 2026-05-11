Οι ιρανικές αρχές απελευθέρωσαν την Κυριακή 10 Μαίου, με εγγύηση τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από την αυξανόμενη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, έχει ήδη μεταφερθεί στην Τεχεράνη για να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Μετά από δέκα ημέρες νοσηλείας στη Ζαντζάν, στο βόρειο Ιράν, όπου εξέτιε την ποινή της, το ίδρυμά της ανακοίνωσε ότι της χορηγήθηκε «αναστολή εκτέλεσης της ποινής με υψηλή εγγύηση», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το ποσό.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, ώστε να υποβληθεί σε θεραπεία από τη δική της ιατρική ομάδα.

Οι υποστηρικτές της είχαν προειδοποιήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ζωή της Μοχαμαντί βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο. Η ακτιβίστρια, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 για τον πολυετή αγώνα της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, φέρεται να υπέστη δύο πιθανά εμφράγματα μέσα στη φυλακή της Ζαντζάν.

«Η ζωή της Νάργκες Μοχαμαντί κρέμεται από μια κλωστή», δήλωσε ο σύζυγός της, Taghi Rahmani, από το Παρίσι. «Παρότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται έπειτα από σοβαρή κατάρρευση της υγείας της, μια προσωρινή μεταφορά δεν αρκεί. Η Νάργκες δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψει στις συνθήκες που κατέστρεψαν την υγεία της», πρόσθεσε.

Το ίδρυμά της τόνισε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και υπογράμμισε πως «πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει τα 18 χρόνια που απομένουν από την ποινή της».

Ο Ιρανός δικηγόρος της, Mostafa Nili, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι μεταφέρθηκε νωρίτερα την Κυριακή στην Τεχεράνη, «κατόπιν εντολής αναστολής της ποινής της για λόγους ιατρικής θεραπείας».

Advertisement

Η 54χρονη Μοχαμαντί έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών μέσα και έξω από τις φυλακές λόγω της ακτιβιστικής της δράσης. Η πιο πρόσφατη σύλληψή της έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, αφού κατήγγειλε δημόσια την Ισλαμική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια κηδείας δικηγόρου.

Ήδη αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, υπέστη δύο πιθανά εμφράγματα -το πρώτο στις 24 Μαρτίου και το δεύτερο την 1η Μαΐου-, ενώ βρισκόταν κρατούμενη στη Ζαντζάν.

Μετά το τελευταίο περιστατικό μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης για θεραπεία, παραμένοντας όμως συνεχώς υπό φρούρηση. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε περαιτέρω εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς σημειώθηκαν τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές κοντά στη φυλακή όπου κρατούνταν.

Τα δίδυμα έφηβα παιδιά της, Ali Rahmani και Kiana Rahmani, που ζουν και σπουδάζουν στο Παρίσι, έχουν να δουν τη μητέρα τους περισσότερο από δέκα χρόνια. Εκείνα παρέλαβαν εκ μέρους της το βραβείο Νόμπελ όσο η ίδια βρισκόταν στη φυλακή.

Με πληροφορίες από France 24

Advertisement