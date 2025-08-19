Μια «ατάκα» της συνομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον γάλλο ομόλογο του, Εμμανουέλ Μακρόν που δεν προοριζόταν να ακουστεί, έπιασε το μικρόφωνό του που ήταν ανοιχτό κατά την πολυμερή σύνοδο στο Λευκό Οίκο που αφορούσε τις προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ακούστηκε να λέει ψιθυριστά ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα», προσθέτοντας «όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να καταλήξει σε συμφωνία, αναφερόμενος στις πρόσφατες συζητήσεις τους στην Αλάσκα τον Ιούλιο του 2025. Παρά τη μακροχρόνια σύγκρουση, αυτή η αναφορά δείχνει μια πιθανή προοπτική για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με τον Τραμπ να αναφέρει πως έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διευθέτησης συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Trump on a hot mic on Putin: "I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds." pic.twitter.com/lshkxtJ3Qm August 18, 2025

Η συγκεκριμένη συμφωνία που αναφέρθηκε ενδέχεται να περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία, όπως η ασφάλεια που θα συντονιστεί με ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το περιστατικό με το μικρόφωνο, ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προθέσεις του για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τριμερή συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Ο «θερμός» διάλογος που «συνελήφθη» από το μικρόφωνο και οι επακόλουθες διπλωματικές κινήσεις θεωρούνται μια πρώτη προσέγγιση προς την επίλυση της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης, αν και τα τελικά σημεία της συμφωνίας παραμένουν ασαφή και αμφιλεγόμενα, ειδικά όσον αφορά τα χωρικά ζητήματα στην περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία.