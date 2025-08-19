Μία καλοσκηνοθετημένη σύναξη στον Λευκό Οίκο με φιλοφρονήσεις και πολλές γλύκες των «προθύμων» σε αυτόν που κατηγορούσαν μετά την Αλάσκα
Ο Τέρενς Κουίκ και ο Πάνος Κολιοπάνος συζητούν σε βίντεο σύνδεσή τους για τα χθεσινοβραδυνά «συν και πλην» στην Ουάσινγκτον, για τα όσα είδαμε, τα όσα δεν ελέχθησαν στις κάμερες, τα όσα έρχονται τις επόμενες μέρες και με αιχμές για την Ευρωπαΐκή Ένωση
19 Αυγούστου 2025 • 09:46
