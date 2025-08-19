Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Μία καλοσκηνοθετημένη σύναξη στον Λευκό Οίκο με φιλοφρονήσεις και πολλές γλύκες των «προθύμων» σε αυτόν που κατηγορούσαν μετά την Αλάσκα