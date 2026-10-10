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Η δράστις κατηγόρησε τη Δήμητρα Λιάνη ότι είχε ρεζιλέψει το γυναικείο φύλο, ενώ το περιστατικό μεταδόθηκε επανειλημμένα από τα δελτία ειδήσεων της εποχής.

Αν και η Δήμητρα Λιάνη δεν επιθυμούσε τη δίωξη της γυναίκας, η Εισαγγελία κινήθηκε αυτεπαγγέλτως και η Αναστασία Αθήνη καταδικάστηκε αρχικά σε επτά μήνες φυλάκιση.

Το επεισόδιο θεωρήθηκε χαρακτηριστικό δείγμα της τηλεοπτικής κουλτούρας της δεκαετίας του 1990, όπου η προσωπική ζωή και η πολιτική μετατράπηκαν σε δημόσιο θέαμα.

Μετά τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη τον Ιανουάριο του 2026, η Δήμητρα Λιάνη δήλωσε ότι έχει συγχωρήσει τους εχθρούς της για το βίαιο εκείνο γεγονός.

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Ήταν 10 Οκτωβρίου 1997. Είχαν περάσει περίπου δεκαπέντε μήνες από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και η Δήμητρα Λιάνη–Παπανδρέου βρισκόταν ακόμη στο επίκεντρο μιας θυελλώδους δημόσιας συζήτησης.

Εκείνο το απόγευμα βρισκόταν στη Στοά του Βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο του εκδοτικού οίκου Λιβάνη, υπογράφοντας αντίτυπα του βιβλίου της «10 χρόνια και 54 ημέρες», στο οποίο αφηγούνταν τη σχέση και την κοινή ζωή της με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

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Κανείς δεν περίμενε ότι η παρουσίαση θα κατέληγε σε ένα περιστατικό που θα έμενε στην τηλεοπτική ιστορία.

Η γυναίκα που περίμενε στην ουρά

Ανάμεσα στον κόσμο βρισκόταν η τότε 47χρονη Αναστασία –γνωστή ως Νατάσα– Αθήνη–Τσούνη. Περίμενε μέχρι να φθάσει μπροστά στη Δήμητρα Λιάνη. Σύμφωνα με τις καταγραφές της εποχής, της είπε ότι δεν καταδεχόταν να πάρει το βιβλίο της και την κατηγόρησε ότι είχε «ρεζιλέψει το γυναικείο φύλο».

Και αμέσως μετά τη χαστούκισε. Δημοσιεύματα και η δικαστική κάλυψη της εποχής αναφέρουν ότι επρόκειτο για δύο χαστούκια. Όλα έγιναν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Τα λίγα δευτερόλεπτα που έπαιζαν ξανά και ξανά στην τηλεόραση

Η εικόνα μεταδόθηκε στα δελτία ειδήσεων και αναπαράχθηκε αμέτρητες φορές. Ήταν η εποχή πριν από τα social media, όμως το περιστατικό έγινε αυτό που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε «viral». Το όνομα της Αθήνη έγινε μέσα σε μία ημέρα γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα και το επεισόδιο πέρασε γρήγορα από τα δελτία ειδήσεων στις σατιρικές εκπομπές.

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Η ίδια η Δήμητρα Λιάνη δεν αντέδρασε βίαια. Μετά το περιστατικό είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε τη δίωξη της γυναίκας και το χαρακτήρισε μεμονωμένο γεγονός.

Τι συνέβη αμέσως μετά

Άνδρες της ασφάλειας απομάκρυναν την Αθήνη και την οδήγησαν στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φθάσει η Αστυνομία. Σύμφωνα με μεταγενέστερη αφήγηση, η Δήμητρα Λιάνη τη συνάντησε εκεί και τη ρώτησε γιατί το έκανε. Η Αθήνη φέρεται να απάντησε ότι πιθανόν είχε επηρεαστεί και φορτιστεί από όσα άκουγε για εκείνη στις τηλεοπτικές εκπομπές.

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Η υπόθεση, πάντως, δεν τελείωσε στη Στοά του Βιβλίου.

Η υπόθεση έφθασε στα δικαστήρια

Παρά το γεγονός ότι η Δήμητρα Λιάνη δεν επιθυμούσε τη δίωξή της, η Εισαγγελία κινήθηκε αυτεπαγγέλτως. Το 1999 η Αναστασία Αθήνη καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκιση. Άσκησε έφεση και στη συνέχεια η ποινική δίωξη έπαυσε. Το περιστατικό είχε, ωστόσο, επιπτώσεις και στην υπηρεσιακή της εξέλιξη.

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Η Αθήνη εργαζόταν στο ΣΔΟΕ και αργότερα επιχείρησε να ασχοληθεί και με την πολιτική, συμμετέχοντας σε εκλογικές διαδικασίες και ως υποψήφια με τον ΛΑΟΣ, χωρίς να εκλεγεί.

«10 χρόνια και 54 ημέρες»

Το παράδοξο είναι ότι το ίδιο το βιβλίο που βρισκόταν στο επίκεντρο της εκδήλωσης σχεδόν επισκιάστηκε από το επεισόδιο. Η Δήμητρα Λιάνη είχε γράψει το «10 χρόνια και 54 ημέρες» ως προσωπική αφήγηση της σχέσης της με τον Ανδρέα Παπανδρέου — μιας σχέσης που είχε προκαλέσει τεράστια πολιτική, κοινωνική και δημοσιογραφική συζήτηση από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

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Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πεθάνει στις 23 Ιουνίου 1996. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1997 και η εκδήλωση της 10ης Οκτωβρίου αποτελούσε μέρος της προώθησής του.

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Ένα στιγμιότυπο της Ελλάδας των ’90s

Το «χαστούκι στη Λιάνη» ξεπέρασε τελικά τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν. Έγινε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μιας τηλεοπτικής Ελλάδας όπου η πολιτική, η προσωπική ζωή, η σάτιρα και το θέαμα είχαν αρχίσει πλέον να συνυπάρχουν στην ίδια οθόνη.

Η σκηνή σατιρίστηκε, σχολιάστηκε και επαναλήφθηκε επί χρόνια, με τη Νατάσα Αθήνη να αποκτά ακόμη και τον χαρακτηρισμό της «εθνικής χαστουκίστριας».

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Η τελευταία πράξη, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα

Η Αναστασία Αθήνη πέθανε τον Ιανουάριο του 2026, σε ηλικία 77 ετών. Όταν ζητήθηκε τότε από τη Δήμητρα Λιάνη να σχολιάσει τον θάνατό της, χαρακτήρισε το περιστατικό του 1997 «ένα βίαιο γεγονός» του παρελθόντος και είπε ότι, σε προσωπικό και πνευματικό επίπεδο, έχει συγχωρήσει τους εχθρούς της.

Έτσι, ένα χαστούκι που κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα έμεινε στη συλλογική μνήμη σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ίσως επειδή, περισσότερο από το ίδιο το περιστατικό, αποτύπωνε μια ολόκληρη εποχή: την Ελλάδα των ’90s, όταν η πολιτική είχε ήδη αρχίσει να γίνεται τηλεοπτικό θέαμα.