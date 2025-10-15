Ξέρεις αυτή τη στιγμή; Που κρατάς το κινητό, θέλεις να στείλεις κάτι σε κάποιον που αγαπάς, αλλά όλα σου φαίνονται είτε too much είτε όχι αρκετά; Που θέλεις να πεις “μου λείπεις” αλλά φοβάσαι μην ακουστεί περίεργο; Που θα ήθελες να θυμίσεις στη φίλη σου ότι είναι υπέροχη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το φέρεις στην κουβέντα; Ή εκείνη η στιγμή που κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη το πρωί και θα ήθελες να του πεις κάτι ενθαρρυντικό, αλλά σου βγαίνει μόνο ένα “πάλι άργησες”; Που θέλεις να κάνεις σε σένα ένα δώρο χωρίς αφορμή αλλά νιώθεις ενοχές γιατί “δεν είναι και τα γενέθλιά σου”; Που ξέρεις ότι αξίζεις καλύτερα αλλά δεν ξέρεις πώς να το θυμίζεις στον εαυτό σου; Που θα ήθελες να πεις στη μαμά σου ένα απλό “ευχαριστώ για όλα” αλλά σου φαίνεται υπερβολικό από το πουθενά;

Κάπου εκεί, σε αυτό το κενό ανάμεσα στο τι νιώθουμε και στο τι λέμε, γεννήθηκε το brand Rene, το μοναδικό Love Brand παγκοσμίως. Και όταν λέμε Love Brand δεν εννοούμε απλώς ένα από τα brands που αγαπήθηκε από τον κόσμο, αλλά ένα brand που έχει στον πυρήνα του την έννοια της αγάπης και την εκπέμπει ενεργά σε κάθε του έκφραση. Και αυτό το brand έγινε φαινόμενο.

Το φαινόμενο που κανείς δεν περίμενε

Πώς εξηγείς ότι αμέτρητοι άνθρωποι ξαφνικά στέκονται σε ουρές έξω από βιβλιοπωλεία περιμένοντας μια υπογραφή; Πώς εξηγείς ότι οι παρουσιάσεις της συγγραφέως Ρενέ μοιάζουν περισσότερο με sold-out συναυλίες παρά με λογοτεχνικές βραδιές; Πώς εξηγείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που χτυπούν τατουάζ με τους χειρόγραφους στίχους της; Ζευγάρια που επανασυνδέθηκαν μέσω ενός στίχου, άνθρωποι που βρήκαν το θάρρος να πουν επιτέλους “συγγνώμη”, που αισθάνθηκαν καλύτερα ψυχικά διαβάζοντας τα βιβλία της;

Η απάντηση κρύβεται σε κάτι τόσο απλό που είναι σχεδόν επαναστατικό: Το brand Rene δεν σου πουλάει απλώς προϊόντα -που πλέον εκτός από βιβλία, έχει τα πάντα: από πράγματα για τον πρωινό σου καφέ και το γραφείο σου, μέχρι δώρα, γλυκά και κρασιά. Σου δίνει τις λέξεις που σου λείπουν μέσα από αυτά. Σου δίνει τρόπους να εκφραστείς. Σε έναν κόσμο που μας έμαθε να κρύβουμε τα συναισθήματά μας πίσω από emoji και likes, κάποιος έπρεπε να μας θυμίσει ότι υπάρχουν ακόμα λέξεις για τα σημαντικά που δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια αφορμή για να τις πεις.

«Σε κάθε προϊόν, η ουσία είναι το μήνυμα και το συναίσθημα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, όχι μόνο το ίδιο το προϊόν», εξηγεί η ομάδα πίσω από το brand. Και αυτό φαίνεται παντού – από τους χειρόγραφους στίχους πάνω σε σοκολάτες μέχρι τα μηνύματα στα κρασιά που μετατρέπουν ένα απλό μπουκάλι σε κάτι με νόημα.

Από το σκοτεινό δωμάτιο στο φως

Η Ρενέ Στυλιαρά ξεκίνησε να γράφει στα 16. Λυπημένους στίχους για όλα αυτά που μένουν ανείπωτα – την αγάπη που κολλάει στο λαιμό, τη συγγνώμη που δεν βγαίνει, το “μου λείπεις” που στέλνουμε και σβήνουμε. «Έγραφα από εκείνο το σκοτεινό πηγάδι που όλοι, κάποια στιγμή, έχουμε κοιτάξει», λέει η ίδια. Ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που εισήγαγε τη χειρόγραφη αποτύπωση στίχων στα social media, δημιουργώντας κάτι εύθραυστο και ρομαντικό μέσα σε έναν κόσμο ψυχρό και ηλεκτρονικό. Αλλά κάπου στη διαδρομή – ανάμεσα στα best seller βιβλία και τις sold out παρουσιάσεις – συνέβη η αλχημεία: αντί να μείνει εγκλωβισμένη στο σκοτάδι, το μετέτρεψε σε φως. Κατάλαβε ότι δεν αρκεί να γράφεις για την αγάπη. Πρέπει να τη μετατρέπεις σε κάτι χειροπιαστό. Σε καθημερινές υπενθυμίσεις. Σε μικρές πράξεις τρυφερότητας. Έτσι το 2023 γεννήθηκε το Rene The Love Brand.

Πάνω από 200 τρόποι να θυμάσαι τι έχει σημασία

Σήμερα το brand Rene αριθμεί πάνω από 200 προϊόντα και όλα τους, με έναν περίεργο τρόπο, σε κάνουν να χαμογελάς. Ατζέντες και planners που οργανώνουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις αλλά και τις σκέψεις σου. Τετράδια που περιμένουν να γεμίσουν με όλα όσα δε λες σε κανέναν. Lunch boxes, θερμός, κούπες – καθημερινά αντικείμενα που ξαφνικά αποκτούν νόημα επειδή κάποιος σκέφτηκε να βάλει πάνω τους τη σωστή φράση. Τις σοκολάτες Love Treat που κρύβουν μέσα τους χειρόγραφα μηνύματα – “σ’ αγαπάω”, “είσαι υπέροχη”, “χρόνια πολλά”. Τα εννέα διαφορετικά κρασιά “Λέξεις” που μετατρέπουν κάθε μπουκάλι σε δήλωση: “στην αγάπη μου”, “στα καλύτερα που έλκονται”. Τη σειρά βιβλίων “Οι λέξεις μας” με 8 μικρά βιβλιαράκια για κάθε στιγμή που οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν. Μέχρι τα best sellers που ξεκίνησαν όλο το φαινόμενο. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι τι αγοράζεις – είναι τι συμβαίνει μετά. Βλέπεις το lunch box στο γραφείο και με την ευγενική υπενθύμιση της Ρενέ θυμάσαι να σε φροντίσεις. Χαρίζεις μια σοκολάτα που δεν είναι απλά σοκολάτα αλλά μια στιγμή, μια παύση, ένας λόγος να χαρεί κάποιος. Διαλέγεις ένα κρασί που λέει αυτό που δεν τολμάς.

Και όσον αφορά την αισθητική τους; Είναι τέτοια που νιώθεις περήφανος να τα έχεις στο χώρο σου, να τα κρατάς, να τα χαρίζεις. Κάθε προϊόν René είναι η απόδειξη ότι τα μικρά πράγματα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη μέρα σου. Αρκεί να έχουν ψυχή.

Υπάρχει μια φράση που ακολουθεί κάθε προϊόν Rene, κάθε στίχο, κάθε μήνυμα: «για πάντα και λίγο ακόμα». Αυτή η φιλοσοφία διαπερνά κάθε έκφανση και δημιούργημα του brand. Σε έναν κόσμο που όλα είναι προσωρινά, που οι σχέσεις έχουν ημερομηνία λήξης και τα συναισθήματα θεωρούνται αδυναμία, το brand Rene σου υπενθυμίζει ότι κάποια πράγματα αξίζουν να τα κρατάς για πάντα. Και λίγο ακόμα. Την αγάπη για τον εαυτό σου. Την ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Τη χαρά των μικρών στιγμών.

Συμβαίνει ένα παράδοξο: όσο πιο πολλούς τρόπους έχουμε να επικοινωνήσουμε, τόσο λιγότερα λέμε. Χίλια μηνύματα την ημέρα και ούτε ένα “πώς είσαι πραγματικά;”. Ίσως γι’ αυτό το brand Rene χτύπησε νεύρο. Δεν μας υπόσχεται να μας κάνει πιο cool ή πιο επιτυχημένουςl. Μας υπόσχεται να μας κάνει πιο αληθινούς. Να γράψουμε με μελάνι αυτό που διαγράφουμε στο chat. Να κρατήσουμε στα χέρια μας κάτι που έχει υφή, μυρωδιά, βάρος.

Το αστείο είναι ότι χρειάστηκε κάποιος να μας θυμίσει το προφανές: ότι τα καλύτερα δώρα δεν είναι τα ακριβά. Είναι αυτά που λένε “σκέφτηκα εσένα όταν το είδα”. Ακόμα κι αν είναι μια σοκολάτα με ένα χειρόγραφο σημείωμα μέσα.

Στην τελική, η μεγαλύτερη πράξη αντίστασης σήμερα δεν είναι να δείχνεις άτρωτος. Είναι να τολμάς να δείχνεις ότι νοιάζεσαι. Και αν ένα μικρό προϊόν με μια φράση πάνω του σου δίνει το θάρρος να το κάνεις, τότε ναι, αξίζει κάθε ευρώ.

