Πριν από περίπου έναν αιώνα, το κολλέγιο του Christ Church της Οξφόρδης έχασε το μοναδικό αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου «Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», καθώς κάποιος δεν το επέστρεψε ποτέ. Ωστόσο, τώρα το κολέγιο απέκτησε κάτι ασύγκριτα σπανιότερο: το προσωπικό αντίτυπο του ίδιου του Λιούις Κάρολ από την πρώτη έκδοση του 1865.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του artnet, η Αμερικανίδα συλλέκτρια σπάνιων βιβλίων Έλεν Μίκελσον δώρισε το αντίτυπο έπειτα από μια ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, κατά την οποία πολιτιστικά ιδρύματα κλήθηκαν να αιτιολογήσουν γιατί αποτελούσαν τον καταλληλότερο προορισμό για την απόκτησή του.

Το Christ Church, σε συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες Bodleian, διέθετε ένα ιδιαίτερα ισχυρό επιχείρημα με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο: ο Λιούις Κάρολ υπήρξε φοιτητής του κολεγίου και παρέμεινε εκεί έως τον θάνατό του, υπηρετώντας ως λέκτορας Μαθηματικών και υποβιβλιοθηκάριος.

Η Αλίκη που ενέπνευσε την «Χώρα των Θαυμάτων»

Ο συγγραφέας, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, είχε ακόμη πιο ουσιαστική σχέση με τον κοσμήτορα του κολεγίου, Χένρι Λίντελ, μια φιλία η οποία οδήγησε άμεσα στη γέννηση του λογοτεχνικού αριστουργήματος. Το 1862, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με την οικογένεια Λίντελ, ο Κάρολ αφηγήθηκε μια πρώιμη μορφή της ιστορίας, και η κόρη του κοσμήτορα, Άλις, τον παρότρυνε να τη μεταφέρει στο χαρτί.

Ως αντίτυπο εργασίας του συγγραφέα, το βιβλίο φέρει χειρόγραφες σημειώσεις του Κάρολ, καθώς και σχεδιαστικά προσχέδια για μια μελλοντική παιδική έκδοση, δηλαδή μια σύντομη εκδοχή η οποία τελικά κυκλοφόρησε το 1890. Παράλληλα, περιλαμβάνει δέκα από τα πρωτότυπα σκίτσα με μολύβι του σπουδαίου εικονογράφου Τζον Τένιελ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις ξυλογραφίες. Από τα συνολικά 42 αρχικά σχέδια, είναι γνωστό ότι έχουν διασωθεί μόνο 31, γεγονός που καθιστά την αξία της δωρεάς ανυπολόγιστη.

Ο Τένιελ, ήταν αρχικά ο βασικός δημιουργικός συνεργάτης στο «Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων», το οποίο τυπώθηκε σε 2.000 αντίτυπα κατά την πρώτη του κυκλοφορία. Έναν μήνα αργότερα, απαίτησε την απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας, κρίνοντας την ποιότητα της εκτύπωσης «ντροπιαστική».

Όπως αναφέρεται και στους Times, το βιβλίο, το οποίο δεν έχει εκτεθεί ποτέ έως σήμερα, θα παρουσιαστεί στο κοινό στα μέσα Ιανουαρίου στον επισκέψιμο χώρο των Βιβλιοθηκών Bodleian. Στη συνέχεια, θα ενταχθεί στην έκθεση «Pets and Their People», η οποία εξετάζει την εξέλιξη της σχέσης ανθρώπων και ζώων μέσα στον χρόνο. Όπως η Άλις Λίντελ ενέπνευσε τον ομώνυμο λογοτεχνικό χαρακτήρα, έτσι και τα ζώα της ζωής του Κάρολ βρήκαν θέση στη μυθοπλασία του με πιο εμβληματικό παράδειγμα τη Γάτα του Τσεσάιρ.

«Έπειτα από πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η έκδοση επιστρέφει στο Christ Church και στις Βιβλιοθήκες Bodleian», δήλωσε η κοσμήτορας του Christ Church, Σάρα Φουτ. «Ο Κάρολ αναμφίβολα θα χαιρόταν που αυτό το ιστορικό αντίτυπο, το οποίο περιέχει τις πρωτότυπες σκέψεις και τους προσωπικούς του στοχασμούς, κατέληξε εδώ. Ελπίζουμε να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές μελετητών και επίδοξων συγγραφέων στο Christ Church και πέρα από αυτό», τόνισε η κοσμήτορας.

Με πληροφορίες από artnet, The Times

