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Η Μαρία Σολωμού επέλεξε την Ύδρα ως τον επόμενο σταθμό των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της, μετά την πρόσφατη απόδρασή της στην Κέρκυρα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από το νησί, δίνοντας μια γεύση από τις στιγμές που πέρασε εκεί. Σε αντίθεση με προηγούμενες δημοσιεύσεις της, αυτή τη φορά συνόδευσε σχεδόν κάθε φωτογραφία με μια ξεχωριστή λεζάντα, δίνοντας τον δικό της τόνο σε κάθε στιγμιότυπο.

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Μέσα από τις εικόνες, η Μαρία Σολωμού ποζάρει σε διάφορα σημεία της Ύδρας, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα και τις ομορφιές του νησιού.

Άλλωστε, η Ύδρα φαίνεται πως κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε στα αγγλικά: «Αγαπώ την Ύδρα, πάντα την αγαπούσα, πάντα θα την αγαπώ», εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αγάπη της για τον αγαπημένο της προορισμό.