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Την Κέρκυρα επέλεξε ως πρώτο καλοκαιρινό προορισμό η Μαρία Σολωμού, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την απόδρασή της στο νησί των Φαιάκων.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από το ταξίδι της, στο οποίο περιλαμβάνονται στιγμές χαλάρωσης, απολαύσεις από το φαγητό αλλά και εμφανίσεις της με διαφορετικά μαγιό.

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Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα την προσοχή των ακολούθων της, ενώ ένα από τα στιγμιότυπα προκάλεσε και το χιουμοριστικό σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη. Η ηθοποιός σχολίασε χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη, η 7 τι φάση; Σοβαρή μ…αρα», με το σχόλιο να τραβά τα βλέμματα κάτω από την ανάρτηση.

Η Μαρία Σολωμού συνόδευσε το φωτογραφικό άλμπουμ με τη λεζάντα «Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού Corfu vol.1», προσθέτοντας και το hashtag «ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας».

Η ανάρτηση αποτυπώνει την καλοκαιρινή διάθεση της ηθοποιού, η οποία φαίνεται πως ξεκίνησε τη σεζόν με στιγμές ξεκούρασης και ανεμελιάς στο Ιόνιο.