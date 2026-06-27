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Η ίδια παραδέχθηκε ότι έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ερωτικής επαφής με γυναίκα, ενώ αποκάλυψε πως έχει φαντασιωθεί σύντροφό της με άλλη γυναίκα.

Παράλληλα, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι θέτει όρια στις σχέσεις της, αποφεύγοντας το σεξ στο πρώτο ραντεβού για να διατηρήσει το παιχνίδι του φλερτ.

Τέλος, η Σολωμού αναφέρθηκε σε περιστατικά από το παρελθόν της και σχολίασε με αμεσότητα την κριτική που δέχεται για την εμφάνισή της.

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Η Μαρία Σολωμού έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά. Ούτε να εκτεθεί. Ούτε να ακουμπήσει θέματα που για πολλούς παραμένουν ταμπού. Αυτή τη φορά, στη συνέντευξή της στον Γιώργο Λάγιο και στην εκπομπή «The Love Debate», η γνωστή ηθοποιός έκανε μια σειρά από προσωπικές εξομολογήσεις για τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα, τις φαντασιώσεις και τα όρια στις σχέσεις.

Σε παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων, η Μαρία Σολωμού παραδέχθηκε ότι έχει φαντασιωθεί σύντροφό της να βρίσκεται με άλλες γυναίκες, ενώ ανέφερε επίσης ότι έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να κάνει σεξ με γυναίκα.

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«Έχει συμβεί να έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες. Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα»

Με την ίδια ευθύτητα, είπε ότι της έχει τύχει άνδρας να της προτείνει εμμέσως να πάει μαζί του με χρήματα, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει και για την προσωπική της σχέση με το πορνό.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν ήταν μόνο στις αποκαλύψεις. Ήταν κυρίως στον τρόπο. Η Σολωμού δεν εμφανίστηκε ούτε προκλητική για χάρη της πρόκλησης, ούτε απολογητική. Μίλησε όπως μιλάει συχνά δημόσια: με χιούμορ, αμεσότητα και μια διάθεση να απομυθοποιήσει συζητήσεις που πολλές φορές γίνονται ψιθυριστά.

Η κουβέντα είχε και πιο ανάλαφρες στιγμές. Ο Γιώργος Λάγιος αναφέρθηκε στην πρόσφατη εμφάνισή της στα MAD VMA, λέγοντάς της ότι τη φαντασιώθηκε όταν την είδε εκεί. Η ηθοποιός γέλασε και απάντησε με την άνεση που τη χαρακτηρίζει, σχολιάζοντας μάλιστα και τα σχόλια που είχε δεχθεί για την εμφάνισή της και το αδύνατο σώμα της.

Τα όρια στο πρώτο ραντεβού

Η Μαρία Σολωμού μίλησε και για το πώς αντιλαμβάνεται την ερωτική επιθυμία. Όπως εξήγησε, δεν κάνει σεξ στο πρώτο ραντεβού, όχι από πουριτανισμό, αλλά επειδή θέλει να προηγείται η προσμονή, το φλερτ, το παιχνίδι πριν από την ολοκλήρωση. Για την ίδια, όπως είπε, η διαδρομή μέχρι την ερωτική επαφή έχει τη δική της σημασία.

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Αυτή η τοποθέτηση έδειξε και κάτι ακόμα: ότι η Σολωμού, παρά την εικόνα της γυναίκας που μιλά χωρίς φίλτρα, έχει ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Δεν υποδύεται την απελευθερωμένη για να αρέσει. Περιγράφει απλώς τον δικό της τρόπο να ζει, να επιθυμεί, να επιλέγει και να αρνείται.

Μια δημόσια συζήτηση για όσα συνήθως κρύβονται

Η συνέντευξη είχε και μια ακόμη αναφορά, αρκετά χαρακτηριστική για την πορεία ζωής και σκέψης της ηθοποιού. Η Μαρία Σολωμού θυμήθηκε την πρώτη φορά που εξομολογήθηκε σε ιερέα και τη φράση που, όπως είπε, την είχε σοκάρει, όταν εκείνος της μίλησε για «κόλαση».

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Όλα αυτά συνθέτουν μια συνέντευξη που δεν μένει μόνο στον τίτλο. Πίσω από τις ατάκες που προκαλούν κλικ, υπάρχει μια γυναίκα που επιμένει να μιλά ανοιχτά για την επιθυμία, την ελευθερία, την ενοχή, την κοινωνική κριτική και την ανάγκη να μη φοβόμαστε τόσο πολύ τις αλήθειες μας.

Η Μαρία Σολωμού, για ακόμη μία φορά, δεν προσπάθησε να γίνει αρεστή σε όλους. Και ίσως γι’ αυτό ακριβώς παραμένει τόσο ενδιαφέρουσα.

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