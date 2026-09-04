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Tο Μαζί για το Παιδί είναι φέτος ο οργανισμός που στηρίζει το Blue Dream Summer Gala, μία σημαντική φιλανθρωπική διοργάνωση της ελληνικής ομογένειας στα Hamptons, που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Χάμπτονς (The Dormition of the Virgin Mary Cathedral of the Hamptons). Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του Blue Dream, τιμάται ένας οργανισμός εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 2026, το Μαζί για το Παιδί συμπληρώνει 30 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, και η αναγνώριση από το Blue Dream Summer Gala αποτελεί επιβράβευση του διαχρονικού του έργου και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας. Για τρεις δεκαετίες, ο οργανισμός βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, υλοποιώντας δράσεις σε όλη την Ελλάδα στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της υγείας και ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης.

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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και άνθρωποι με ενεργό κοινωνική δράση, καθώς και υποστηρικτές του έργου του Μαζί για το Παιδί, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, παρουσίασε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία Unforgettables, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ουσιαστική γέφυρα μεταξύ της ελληνικής διασποράς και του τόπου καταγωγής της. Μέσα από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι ομογενείς θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν έργα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, που σχετίζονται με τους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του αθλητισμού και της παιδικής προστασίας. Το Μαζί για το Παιδί θα αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα που θα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε περιοχής και θα αφήνουν ένα διαχρονικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί – Με 1€ προσφοράς δημιουργούνται 7,7€ κοινωνικής αξίας

Το Μαζί για το Παιδί συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας με μετρήσιμα στοιχεία τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Σύμφωνα με έρευνα Κοινωνικής Απόδοσης Επένδυσης (SROI) για τη διετία 2024–2025, για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στις δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού, παρήχθησαν κοινωνικά αποτελέσματα με αποδεδειγμένη οικονομική αξία 7,7 ευρώ. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και τη δυναμική κάθε δωρεάς, συνεργασίας και παρέμβασης, μετατρέποντας την αρχική επένδυση σε μια αλυσίδα μετρήσιμων κοινωνικών αποτελεσμάτων.

Σε τρεις δεκαετίες δράσης του, το Μαζί για το Παιδί έχει στηρίξει περισσότερα από 460.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, έχει συνεργαστεί με 250 φορείς παιδικής προστασίας και κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, έχει αναβαθμίσει 195 ακριτικά σχολεία βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές συνθήκες σε απομακρυσμένες περιοχές και έχει ενισχύσει με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό 28 νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

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Για 30 χρόνια, η ομάδα του Μαζί για το Παιδί, με τη διαρκή υποστήριξη εταιρειών, ιδρυμάτων, ιδιωτών δωρητών και με τη συμβολή φίλων, συνεργατών και εθελοντών, υλοποιεί παρεμβάσεις στους εξής άξονες:

της καταπολέμησης της φτώχειας μέσω της στήριξης ευάλωτων οικογενειών και φορέων παιδικής προστασία,

της υγείας & ψυχικής υγείας μέσω ενίσχυσης υγειονομικών μονάδων και της Γραμμής 11525 και του συμβουλευτικού κέντρου,

της εκπαίδευσης μέσω εκσυγχρονισμού σχολικών υποδομών σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές και

της υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ).

Επιπλέον, ο Οργανισμός υλοποιεί έκτακτες παρεμβάσεις σε κοινότητες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, υγειονομικές ή άλλες κρίσεις, προφέροντας άμεση βοήθεια για την ανακούφισή τους.

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική χρονιά, καθώς μέσα από στοχευμένες δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 187 φορείς, 131 σχολεία και 196 εταιρείες και ιδρύματα, το Μαζί για το Παιδί στήριξε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έμπρακτα την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά, υπηρεσίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

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