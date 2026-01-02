Η πρώτη ανάρτηση του τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς στο Intagram για το 2026 ήταν φυσικά για να ευχηθεί καλή χρονιά και το έκανε σε πολλές διαφαορετικές γλώσσες αλλά φρόντισε η πρώτη ευχή να είναι στα ελληνικά.

Οι άλλες γλώσσες ήταν τα σέρβικα, τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά.

Ο Τζόκοβιτς αν και δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα αλλά στο Ντουμπάι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής σεζόν στην Αυστραλία, έδειξε με αυτόν τονι τρόπο πως δεν ξεχνά τη χώρα μας, Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του.

«Όπου κι αν είστε, σας ευχόμαστε ένα επικό 2026», έγραψε ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα του βίντεο, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, λίγο πριν ξεκινήσει μια ακόμη απαιτητική χρονιά στα κορτ.