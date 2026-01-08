Έχοντας την ικανότητα να διανύσει έως και 810 χλμ με μόνο μία φόρτιση (η καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του) -στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD)- το EX60 όχι μόνο φτάνει πιο μακριά από οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η Volvo Cars, αλλά υπερτερεί έναντι ακόμα και των πιο πρόσφατων ανταγωνιστών του.

Το EX60 μετατρέπει το «άγχος αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία, δείχνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον συμβιβασμός. Οι μηχανικοί της Volvo Cars έχουν βελτιστοποιήσει την αυτονομία του για οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες και για ό,τι συναντούν οι πελάτες στις καθημερινές τους διαδρομές.

Advertisement

Advertisement

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.»

Το EX60 όχι μόνο επιδεικνύει την πιο μεγάλη αυτονομία από κάθε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo, αλλά φορτίζει ταχύτερα από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αντί για ένα πλήρες διάλειμμα για γεύμα, μια γρήγορη στάση για καφέ είναι πλέον αρκετή για να φορτίσετε την μπαταρία και να ξεκινήσετε ξανά.

Με πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής 400kW, καθιστώντας τη στάση για φόρτιση τόσο γρήγορη όσο είναι και ένας ανεφοδιασμός για καύσιμο. Επιπλέον, όλοι οι πελάτες του EX60 μπορούν να απολαμβάνουν εγγύηση 10 ετών για την μπαταρία.

Το κλειδί για αυτή την κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία είναι η SPA3, η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars μέχρι σήμερα, που αποτελεί τη βάση του EX60. Η SPA3 ξεκλειδώνει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε σημαντικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στην εταιρεία να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες.

Η ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας μέσα στη δομή του αυτοκινήτου, με τη χρήση τεχνολογίας cell-to-body, και οι εσωτερικά εξελιγμένοι ηλεκτροκινητήρες καθιστούν το EX60 πιο αποδοτικό ενεργειακά και μειώνουν το υπερβάλλον βάρος. Η νέα σχεδίαση των κυψελών της μπαταρίας του EX60 αποτελεί έναν καλά μελετημένο συνδυασμό ενεργειακής πυκνότητας και παροχής ισχύος, αυξάνοντας περαιτέρω την αυτονομία.

Το EX60 είναι το πρώτο Volvo που κατασκευάζεται με τη χρήση mega casting, μέθοδο κατά την οποία εκατοντάδες μικρότερα τμήματα αντικαθίστανται με ένα ενιαίο χύτευμα υψηλής ακρίβειας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό μειώνει το βάρος και συνεπώς βελτιώνει περαιτέρω την αυτονομία και σας επιτρέπει να διανύετε μεγαλύτερη απόσταση.

Advertisement

Η ταχύτερη φόρτιση είναι δυνατή χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt της Volvo και στο εσωτερικά εξελιγμένο λογισμικό, που τροφοδοτούν με ενέργεια την μπαταρία πιο αποτελεσματικά. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών και η μικρότερη παραγωγή θερμότητας επίσης υποστηρίζουν ταχύτερους χρόνους φόρτισης, ώστε το EX60 να μπορεί να ανακτά αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μόλις λίγα λεπτά.

Έξυπνοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Breathe Battery Technologies, η οποία ανήκει στη Volvo Cars, ενσωματώνονται επίσης στο EX60. Επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ρυθμίζει συνεχώς το πώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια, διατηρώντας τη στην ιδανική περιοχή λειτουργίας κάθε στιγμή και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Τέλος, επειδή πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με λιγότερα κινούμενα μέρη, δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται η τυπική συντήρηση τόσο συχνά.

Advertisement

Συνοπτικά, το EX60 είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς συμβιβασμούς, σχεδιασμένο να παρέχει ελευθερία κίνησης σε μία νέα, πλήρως ηλεκτρική εποχή. Το Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου 2026 και ολόκληρη η εκδήλωση της παρουσίασης θα μεταδοθεί ζωντανά ΕΔΩ.

Σημειώσεις

• Οι τιμές αυτονομίας είναι προκαταρκτικές και βασίζονται σε πρότυπα δοκιμών WLTP υπό συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών για το Volvo EX60. Η πραγματική αυτονομία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης, τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, την εξωτερική θερμοκρασία, τη θερμοκρασία της μπαταρίας, τον καιρό, την τοπογραφία, τον τρόπο οδήγησης και την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Advertisement

• Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η εξωτερική θερμοκρασία, η κατάσταση της μπαταρίας και η κατάσταση του αυτοκινήτου. Οι χρόνοι φόρτισης που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο τύπου βασίζονται σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις 400 kW.