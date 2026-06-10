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Η υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι στην Αγία Παρασκευή, τον Ιούλιο του 2025, επιστρέφει στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο: την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν προσωρινά, κατηγορούμενη ως ηθική αυτουργός στην ανθρωποκτονία του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από έγκυρες δικαστικές και δικηγορικές πηγές, το παραπεμπτικό βούλευμα που είχε εκδοθεί λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της άνοιγε τον δρόμο για την παραπομπή της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η ποινική δίωξη σε βάρος της, μετά τον θάνατό της, παύει αυτοδικαίως. Η δίκη, ωστόσο, αναμένεται να συνεχιστεί για τους συγκατηγορουμένους της.

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Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, έχοντας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιήσει σεντόνια στο μπάνιο του κελιού της. Φέρεται να άφησε σημείωμα προς τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία είχαν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που ξεπέρασε τα όρια μιας ποινικής δικογραφίας και μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με δύο νεκρούς γονείς.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή είχε σημειωθεί στις 4 Ιουλίου 2025 στην Αγία Παρασκευή. Ο Γιεζόρσκι, καθηγητής Marketing στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε βρεθεί στην Ελλάδα προκειμένου να δει τα παιδιά του και να διευθετήσει ζητήματα που αφορούσαν την επικοινωνία και τη μετακίνησή τους.

Η σχέση με την πρώην σύζυγό του είχε περάσει από τον γάμο και την οικογένεια στη σκληρή αντιδικία. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δίδυμα παιδιά, όμως μετά τη διάλυση του γάμου η επικοινωνία του πατέρα μαζί τους είχε εξελιχθεί σε πεδίο συνεχούς έντασης. Στο φόντο, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, υπήρχαν και οικονομικές διαφορές, περιουσιακές εκκρεμότητες και λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Το τελευταίο διάστημα πριν από τη δολοφονία, η αντιδικία φέρεται να είχε κορυφωθεί με αφορμή το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν τα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον πατέρα τους. Η μητέρα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας με ασφαλιστικά μέτρα να αποτραπεί η μετακίνησή τους, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε.

Την ημέρα της δολοφονίας, ο Πολωνός καθηγητής φέρεται να είχε προηγουμένως βρεθεί σε συνεδρία με παιδοψυχολόγο, μαζί με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά. Λίγο αργότερα, όταν πήγε στην Αγία Παρασκευή για να τα παραλάβει, δέχθηκε πυροβολισμούς και έπεσε νεκρός.

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Το σχέδιο που περιγράφεται στη δικογραφία

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από έγκυρες δικαστικές και δικηγορικές πηγές, το βούλευμα περιγράφει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με κεντρικό πρόσωπο -κατά την κρίση των δικαστικών αρχών- την πρώην σύζυγο του θύματος. Η 43χρονη φερόταν, κατά το κατηγορητήριο, να είχε πείσει τον 35χρονο σύντροφό της να προχωρήσει στη δολοφονία του καθηγητή.

Ο 35χρονος, ο οποίος έχει εμφανιστεί ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, φέρεται να πυροβόλησε τον Γιεζόρσκι στην Αγία Παρασκευή. Στη δικογραφία περιγράφεται επίσης η εμπλοκή συνεργών, η μίσθωση οχήματος, η παρακολούθηση των κινήσεων του θύματος και η προσπάθεια δημιουργίας άλλοθι.

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Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο γεγονός ότι οι κινήσεις του καθηγητή μετά τη συνεδρία με την παιδοψυχολόγο θα μπορούσαν, κατά τις δικαστικές εκτιμήσεις, να είναι γνωστές μόνο σε πρόσωπο που είχε άμεση εικόνα του οικογενειακού προγράμματος εκείνης της ημέρας. Στο ίδιο πλαίσιο αξιολογήθηκαν επικοινωνίες, κινήσεις και στοιχεία από κινητά τηλέφωνα.

Ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης φέρεται, πάντως, να είχε αναλάβει προανακριτικά την πλήρη ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δεν γνώριζε και δεν είχε συμμετοχή στο έγκλημα. Οι ισχυρισμοί αυτοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το βούλευμα, δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστικό συμβούλιο.

Η δικαστική συνέχεια χωρίς την 43χρονη

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Μετά την αυτοκτονία της 43χρονης, η ποινική διαδικασία ως προς το πρόσωπό της παύει λόγω θανάτου. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η υπόθεση κλείνει. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με το δικαστήριο να καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία, τις απολογίες, τις αντιφάσεις και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο 35χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός και οι συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία. Για ανήλικο εμπλεκόμενο στη δικογραφία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται διαχωρισμός της υπόθεσης ώστε να κριθεί από την αρμόδια δικαιοσύνη ανηλίκων.

Το τραγικό τέλος της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή δεν σβήνει τα ερωτήματα. Αντίθετα, τα βαθαίνει. Πώς μια οικογενειακή σύγκρουση για παιδιά, περιουσία και έλεγχο έφτασε μέχρι τη δολοφονία; Ποιος γνώριζε τι; Ποιος οργάνωσε, ποιος εκτέλεσε, ποιος βοήθησε και ποιος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη;

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Οι απαντήσεις, πλέον, θα δοθούν χωρίς την παρουσία της γυναίκας που οι δικαστικές αρχές είχαν τοποθετήσει στο κέντρο της υπόθεσης. Θα δοθούν, όμως, σε μια αίθουσα δικαστηρίου, όπου το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση της Αγίας Παρασκευής έχει ήδη αφήσει πίσω της μια βαθιά πληγή: έναν δολοφονημένο πατέρα, μια μητέρα που αυτοκτόνησε στη φυλακή και δύο παιδιά που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά από μια ανείπωτη οικογενειακή καταστροφή.

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