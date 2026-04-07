Τραγωδία σημειώθηκε στα Μετέωρα όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή.

Η γυναίκα βρισκόταν σε ιερά μονή των Μετεώρων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τσάντα της, η οποία περιείχε τα στοιχεία της, στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό κατέγραψε τυχαία με την κάμερά του επισκεπτης της Μονής.

Πηγή: tameteora.gr