Φοβερό δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, στη Φθιώτιδα, με 59χρονο οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του στην περιοχή «ΚΑΛΥΨΩ» της Αρκίτσας, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Ο άτυχος αγρότης βρισκόταν στο χωράφι του και πραγματοποιούσε ψεκασμό, όταν, μετά από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα, έχασε τον έλεγχο του, το οποίο ανετράπη, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψε το τραγικό συμβάν.

Πηγή: lamiareport.gr, lamianow.gr