Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή τρακτέρ σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 το πρωί ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για εκτροπή και ανατροπή τρακτέρ στο ύψος του Ευαγγελισμού στο δήμο Βόλβης. Ο 60χρονος οδηγός του τρακτέρ εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.

