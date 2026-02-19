Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή τρακτέρ σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, στις 8 το πρωί ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για εκτροπή και ανατροπή τρακτέρ στο ύψος του Ευαγγελισμού στο δήμο Βόλβης. Ο 60χρονος οδηγός του τρακτέρ εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.
Πηγή: thestival.gr