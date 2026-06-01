Για τη σύλληψη του 42χρονου αλλοδαπού που κρατούσε αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας, το απόγευμα της Κυριακής, στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. Η παρουσία του 42χρονου με το αλυσοπρίονο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έσπευσαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

42χρονος απειλούσε γυναίκα με αλυσοπρίονο – Είχε πάνω του και μαχαίρι

Ο 42χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε διαφορές με 49χρονο άνδρα και μετέβη έξω από το σπίτι του όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία. Κατά τη σύλληψή του, από στελέχη της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα μας.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, από το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, για απειλή και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ