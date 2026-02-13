Πανελλαδική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Το απόγευμα αγρότες από όλη τη χώρα θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, ενώ δεκάδες τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Παράλληλα εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα κα να αποχωρήσουν συντεταγμένατο μεσημέρι του Σαββάτου.

Αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά έφτασαν ήδη στον Πειραιά ακτοπλοϊκώς.

Όπως δήλωσαν χθες κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στο πλοίο για Πειραιά είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.