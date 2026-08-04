Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στην εθνική οδό Σπάρτης-Μονεμβασιάς στο ύψος της Απιδέας, στη Λακωνία, καθώς μία 25χρονη οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, μετά από ανατροπή αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο της οδηγού φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να ανετράπη με αποτέλεσμα η οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί και τραυματιστεί σοβαρά.

Advertisement

Advertisement

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, η οδηγός ΕΙΧ οχήματος, συνεπεία εκτροπής του στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μονεμβασιάς, προς Απιδέα, #Λακωνία.

Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και απεγκλώβισαν τη γυναίκα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Μολάων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίο δυστυχήματος.