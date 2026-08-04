Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στην εθνική οδό Σπάρτης-Μονεμβασιάς στο ύψος της Απιδέας, στη Λακωνία, καθώς μία 25χρονη οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, μετά από ανατροπή αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο της οδηγού φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να ανετράπη με αποτέλεσμα η οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί και τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και απεγκλώβισαν τη γυναίκα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Μολάων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίο δυστυχήματος.