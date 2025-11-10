Τραγωδία σημειώθηκε στην Κορινθία το μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, όταν ένας νεαρός άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αγροτικό όχημα, στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι -Κουταλά.

Το αγροτικό στο οποίο επέβαιναν 3 άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

