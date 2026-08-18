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Τραγωδία σημειώθηκε στο Πόρτο Ράφτη, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Πανόραμα» τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, στον 58χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από νοσηλεύτρια της πλαζ Αυλακίου. Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σωτηρία». Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας.

Στο πλαίσιο της έρευνας παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 58χρονου.